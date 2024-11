FOTO: “Lielais dzintars” svin valsts svētkus ar izstādi un vērienīgu koncertu

Koncertzāles mākslas telpā “Civita Nova” apmeklētājiem līdz 2025. gada 2. martam ir pieejama LNRMM mūzikas instrumentu kolekcijas izlase 44 instrumentu apjomā, kas aptver laiku no 18. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Tie kārtoti sešās instrumentu veidu grupās – taustiņinstrumenti, stīgu instrumenti, lociņinstrumenti, pūšaminstrumenti, sitaminstrumenti un inovatīvie instrumenti. Dažiem no instrumentiem blakus novietoti sensori, ar kuru palīdzību apmeklētāji var dzirdēt šo instrumentu skanējumu, virzot plaukstu virs sensora. Pieejami arī seši audiovizuāli stāsti par katru no izstādē izceltajām instrumentu grupām ar instrumenta skanējuma digitālām demonstrācijām. Pie “Meistaru sienas” iespējams uzzināt par mūzikas instrumentu būvētājiem Latvijā. Ikviens var darboties un izmantot maņas, pārbaudīt praktiski, cik sver instruments, veidot skaņu spēles uz “Skaņu sola”, izmēģināt sajūtu vērošanas trenažieri “Trīsskanis” un darboties ar “čamdāmiem” instrumentiem.