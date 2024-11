Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - Baltijas šefpavāru stāsti, Džokera atgriešanās un seriāls "Kāpas" sāgas faniem

Pēc "Džokera" panākumiem visa Holivuda to vien runāja, ka vajag taisīt nākamo daļu, taču Filipss zināja, ka tik vienkārši to paveikt nebūs… “Vakīns filmējas kopš astoņu gadu vecuma un nekad nebija piekritis piedalīties kādas filmas turpinājumā. Manuprāt, viens no iemesliem, kāpēc viņš nekad nav piedalījies turpinājumos, ir tas, ka viņš vēlas justies tikpat nervozs, satraukts un nobijies par katru filmu un turpinājumi parasti ir tādi pavisam droši,” skaidro Filipss. “Es domāju, vienīgais veids, kā piesaistīt Vakīnu filmēties turpinājumā, ir, lai viņš būtu par to satraucies. Viņu neinteresē viegls darbs. Viņš neiztērēs sešus mēnešus savas dzīves kaut kam vieglam. Mums vajadzēja viņam piedāvāt kaut ko tādu, kas liktu viņam teikt: “Ak Dievs! Tiešām?!”” Tā nu Filipss un scenārija līdzautors Skots Silvers nāca klajā ar ideju par jaunu stāstu, kurā liela nozīme būs mūzikai. Un, ja jau mūzika, tad loma filmā, protams, atradās mūsdienu popdīvai Lady Gaga, kas jau sevi ļoti labi parādījusi kā aktrise.