Holivudas sadarbība ar Latviju: Liepājas Simfoniskais orķestris un VAK “Latvija” ierakstīs mūziku ASV kinostudijas spēlfilmai

“Amerikas brīnums” filmēts vairākās vietās ASV un Apvienotajā Karalistē, un tajā stāstīts par ASV dibināšanas laika posmu no 1750. gadiem līdz 1826. gadam. Šis bija periods, kad neskaitāmi potenciāli postoši un praktiski neiespējami scenāriji piedzīvoja ļoti veiksmīgus pavērsienus, lai panāktu Amerikas neatkarību no tolaik pasaulē militāri spēcīgākās Anglijas. Lielākā daļa ASV dibinātāju uzskatīja šos panākumus par brīnumainiem un ticēja “dievišķajai aizgādības rokai”, kā to dēvēja ģenerālis un ASV pirmais valsts prezidents Džordžs Vašingtons (George Washington). “Amerikas brīnums” balstīts uz amerikāņu bestselleru autora Maikla Medveda (Michael Medved) grāmatu ar tādu pašu nosaukumu, un tiks izlaista nākamā gada vasarā, vienu gadu pirms svinībām saistībā ar ASV 250. gadadienu, kas notiks 2026. gadā.