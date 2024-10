Zilbaloža animācijas filmu “Straume” Latvijā jau noskatījušies 100 tūkstoši iedzīvotāju

No nākamās nedēļas sāksies Straumes izrādīšana kinoteātros citur pasaulē – 30. oktobrī gaidāma pirmizrāde Francijā, no 4. novembra filmu rādīs Islandē, 7. novembrī sekos demonstrēšana Itālijā, bet no 22. novembra filmu demonstrēs Ziemeļamerikā. Tuvāk Ziemassvētkiem tā nonāks kinorepertuārā Benelux valstīs (Beļģijā, Nīderlandē, Luksemburgā), arī Vācijā un Austrijā.