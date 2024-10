FOTO: Aija Andrejeva ar lielkoncertu Liepājā nosvin 20 gadus uz skatuves

“Mums bija nepieciešams gads, lai sapni pārvērstu par īstenību – no idejas, soli pa solim, saprotot, ko no iecerētā varam realizēt, līdz visas darbu tērcītes satecēja vienā milzīgā, krāčainā upē, kura, šķiet, izgrauza jaunu gultni turpmākajai dzīvei. Šis koncerts bija neaizmirstams un uz mūžīgiem laikiem kļūs par daļu no manis. Šobrīd esmu pārpildīta ar emocijām - manī reizē valda neliels apjukums, patīkams nogurums, bezgalīga pateicība manai komandai un patiesas laimes sajūta par neticami lielo mīlestību un labajiem vārdiem, ko saņēmu no saviem skatītājiem. Esmu patiesi laimīgs cilvēks! Un ir sajūta, ka šis ir tikai sākums!” saka Aija Andrejeva.