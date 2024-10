Čenings Tatums: no striptīzdejotāja līdz Holivudas siržulauzējam

Tatums sevišķi izceļ to, cik svarīgi ir strādāt kopā ar partneri: “Ja tu apsver domu par bērniem vai laulībām, es iesaku atrast visgrūtāko radošo projektu, ko paveikt kopā ar partneri.” Viņš uzsvēra, ka darbs pie filmas "Blink Twice" bija viens no grūtākajiem projektiem viņa karjerā, taču tas tikai stiprinājis viņu attiecības​.