Eltons Džons atzīst, ka nezina, cik ilgi vēl dzīvos

Savā jaunajā biogrāfiskajā filmā "Never Too Late" (latviski: "Nekad nav par vēlu") dziedātājs atzīstot, ka bieži domā par dzīvi un nāvi. Kādā filmas ainā, kā atklāja "The Mirror", Eltons sēž ģērbtuvē savas pēdējās turnejas laikā un skatās uz savām mantām. Viņš saka: "Es domāju, kas notiks ar visu šo, kad es beigšu? Šis ir mans dzīves beigu posms. Es nezinu, cik daudz laika man ir palicis. Par to domā biežāk, kad esi manā vecumā. Tu domā par dzīvi un nāvi. Tu domā: “Nu, es vienkārši gribu būt šeit, es vēlos būt tagad”.”