"Mums ir liela mīlestība vienam pret otru!" - Horens Stalbe par ļoti īpašu sievieti savā dzīvē

Horens neslēpj, ka viņam tieši ar paša mammu ir vissarežģītākās attiecības. Savukārt Lusinei mamma ir tā, kas pārim ikdienā ļoti palīdz. Lusine atklāj, ka viņas mamma arī mēdz būt kritiska, tomēr šī kritika tiekot vērsta tieši pret viņu pašu, nevis Horenu. "Viņa ir ļoti toleranta un nepārkāpj to robežu. Nemēģina Horenu mācīt. Varbūt tas nāk no kultūras, ka nedrīkst runāt pretī vīrietim. Un tas ir meitas vīrietis. Viņa ļoti notur to pozīciju," stāsta Lusine.