Latviešu animācijas filma “Telmas ideālā dzimenīte” pēc pasaules pirmizrādes Vācijā saņem balvu

Ceturtdien, 3. oktobrī, Vācijas pilsētā Kemnicā noslēdzās bērnu un jauniešu filmu festivāls Schlingel, kur Latvijas Filmu studijas Rija un režisora Reiņa Kalnaeļļa pilnmetrāžas animācijas filma Telmas ideālā dzimenīte piedzīvoja pasaules pirmizrādi un noslēgumā saņēma ECFA balvu. Žūrijas pamatojumā teikts: „Nemaz tik bieži negadās piedzīvot, ka filma vismazākajiem skatītājiem spēj aizkustināt arī pieaugušos skatītājus ar savu pasakas auru. (..) Šī brīnišķīgā animācijas filma aizrauj iztēli ar savām skaidrajām un jūtīgajām krāsām un formām, ar muzikālo daudzveidību no stepa dejām līdz džezam un jūraszirdziņu dziesmas poēzijai; ar pasauli ārpus laika, kur Telma pieaug savā piedzīvojumu ceļā, pieredzot mīlestību, draudzību un palīdzību no dažādu kultūru cilvēkiem un dažādu sugu dzīvniekiem. Pat klimata pārmaiņu tematika neuzbāzīgi ieslēpta šajā filmā, bet kopā mēs varam uzvarēt it visu!”