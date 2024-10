Seksīgi, sportiski, talantīgi - popdīva Madonna un viņas rotaļu puisēni

Laulībā, kurā jau auga Madonnas meita Lurdesa no iepriekšējām attiecībām, pasaulē nāca dēls Roko. Diemžēl arī otrā laulība neizrādījās “uz mūžu”, 2008. gadā pāris izšķīrās. Madonna to ļoti pārdzīvoja un pēc šīs šķiršanās savu sirdi nocietināja, soloties nekad vairs attiecībās tik ļoti nepieķerties vīrietim. Savu solījumu viņa turējusi – dziedātājas dzīvē jauni vīrieši nāk un iet. Kopābūšanas laikā Madonna nežēlo saviem rotaļu puisēniem dārgas dāvanas, pretī saņemot teju bezierunu paklausību. Puišiem tiek atpazīstamība, iespēja sekmēt savu karjeru, bet Madonnai – bauda. Ne velti dziedātājas paziņas norādījuši, ka popzvaigzne romantiskās attiecības pēc šķiršanās no Gaja Ričija uztver kā darījumus, kad pēc “sadarbības beigām” ļaunu prātu netur neviena no iesaistītajām pusēm, jo sev vēlamo labumu guvušas abas.