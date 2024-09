Kas notiktu, ja zeme pēkšņi pārstātu griezties?...

Iedomājieties, ka ejat pa saulainu pludmali, zeme zem jums griežas uz austrumiem ar ātrumu 1674 kilometri stundā. Bet, tā kā jūs, smiltis un viss pārējais jūsu tuvumā kustas ar tādu pašu ātrumu, jūsu pastaiga šķiet lēna un nesteidzīga, kas nozīmē, ka, ja pasaule pēkšņi apstātos, jūs nevis no tās “izkāptu”, bet drīzāk tiktu no tās izmests. Neatkarīgi no tā, kur jūs piezemēsieties, vai tas būtu okeāns vai zeme, trieciena spēks jūs, visticamāk, nogalinātu.