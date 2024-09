Apprecējies ietekmīgā pašmāju baņķiera Leonīda Esterkina dēls Maksims

Kā liecina "Lursoft" pieejamā informācija, jau vairākus mēnešus pirms kāzām – 2023. gada novembrī – Maksims un Elva noslēdza līgumu par visas mantas šķirtību, kas oficiāli reģistrēts 2. septembrī. Pēc līguma datiem, “katrs laulātais patur viņam pirms laulības piederējušo mantu, un katrs laulātais laulības laikā var patstāvīgi iegūt mantu, lietot un rīkoties ar to neatkarīgi no otra laulātā. Visa manta, kas pirms laulības noslēgšanas piederēja katram laulātajam un tika reģistrēta uz katra laulātā vārda, ir katra laulātā atsevišķa manta.” Kas tad Maksimam Esterkinam pieder? Latvijā viņš ir patiesā labuma guvējs četros uzņēmumos – SIA "ME Holdings", SIA "Networx", SIA "Simex Holding" un akciju sabiedrībā "Somdaris".