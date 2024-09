Uģis Kuģis atbalsta gavēšanu jau agrā vecumā...

Prātojot, no cik gadiem bērniem krišnaītu ticībā jāsāk gavēt, atnākušie draugi Uģim izstāsta, ka bērni gavē no septiņu gadu vecuma. Sarunas laikā Uģis uzzina, ka draugu ģimenēs ir tā, ka dienās, kad vecāki neēd, bērni ietekmējas no vecākiem un arī atsakās no ēdiena. “Es pilnībā nesatraucos par to, ka Tamalam septiņu gadu vecumā būs jāsāk ievērot gavēnis. Pat ja viņš nedabūs graudaugus, viņš tāpat ēdīs to, ko mamma būs uztaisījusi. Bet ja viņš izdomās, ka grib pagavēt tikai ar ūdeni, es būšu tikai par!”