FOTO: Sarkanais ragainis Ellespuika atgriežas uz ekrāniem

Ellespuika ir viens no slavenākajiem un iemīļotākajiem komiksu varoņiem, neskatoties uz to, ka viņš nav nācis no Marvel vai pat no DC - varoni no elles mums uzdāvināja izdevniecība Dark Horse Comics, kuras paspārnē tapuši tādi popularitāti ieguvuši darbi kā “Grēku pilsēta”, “Bafija. Vampīru medniece", "300" un pat "Zvaigžņu kari".