Uzņēmēja Ieva Treija pēc likteņa triecieniem dzīvesspēku atgūst Santjago ceļā

Jau pavisam drīz – 13. septembrī – uzņēmēja dosies Santjago ceļā, lai Spāniju šķērsotu 35 dienās. “Piepildīšu mugursomu, un prom. Tās svars ir no astoņiem līdz 11 kilogramiem, un tajā atrodas tikai pats nepieciešamākais: trīs T krekli, vieni šorti un garās bikses. Jāpiebilst, ka drēbes ceļa laikā ir iespēja izmazgāt. Tad līdzi ir sandales un kedas, kā arī pārtika nākamās dienas pusdienām, jo ne vienmēr pa ceļam ir vietas, kur ieturēt maltīti. Šī askēze man ir ļoti vajadzīga. Ikdienā mums visa kā ir daudz par daudz, un mēs to nenovērtējam. Mugursoma un ceļš zem kājām ir laba lieta,” žurnālam "Kas Jauns" stāstot par gaidāmo ceļojumu, iesāk Treija. Šī būs jau trešā reize, kad uzņēmēja dosies Svētā Jēkaba ceļā, kas tiek saukts arī par Santjago ceļu, un katru reizi viņa iet pa citu maršrutu. “Šis ceļš ir fantastisks attīrīšanās laiks. Tieši nesen domāju, kāpēc es to daru, kāpēc eju… Tāpēc, ka pēc tam jūtos tīrāka no visa tā piesārņojuma, kas ir ikdiena, situācijas, nepatīkamais un patīkamais. Pēc Santjago ceļa tu atnāc kā cits cilvēks.”