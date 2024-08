Atsevišķi, bet kopā. Prinči Viljams un Harijs apmeklējuši radinieka bēres

Negaidītā satikšanās notikusi laikā, kad starp brāļiem valda ledusaukstas attiecības kopš Harijs un viņa sieva Megana Mārkla 2020. gada janvārī attiecās no karalisko pienākumu pildīšanas un pārcēlās uz dzīvi ASV. Vēl nesen kāds no Velsas prinča paziņām izteicies, ka attiecības ir tik sliktas, ka Viljams brāli esot gatavs redzēt vēl tikai vienu reizi mūžā, un tās būšot tēva bēres, kad pienāks viņa laiks. Tomēr atkalsatikšanās piedzīvota krietni agrāk – princeses Diānas māsas lēdijas Džeinas Felovsas vīra Roberta Felovsa bērēs. Taču attiecības ir tieši tik aukstas, kā par to mēļots. Abi brāļi onkuļa bērēs nepārmija ne vārda. Prinči nesatikās arī tad, kad Harijs gada sākumā ieradās Klārensa namā Londonā, kur satika tēvu pēc izplatītā paziņojuma, ka Lielbritānijas karalim atklāts vēzis.