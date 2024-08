Princis Harijs atklāj, kurš karaļnama pārstāvis pirmais viņu nosaucis par lieko jeb rezervistu

Grāmatai iznākot, britu karaļnama fani visā pasaulē bija satriekti par Saseksas hercogam doto iesauku. Princis pats arī pastāstījis, kā to dabūjis. Kādā no grāmatā iekļautajiem fragmentiem Harijs stāsta par attiecībām ar savu tēvu karali Čārlzu. Viņš atklāj, ka šo iesauku viņam iedevis tieši tēvs - reaģējot uz to, ka princese Diāna arī otro bērnu laidusi pasaulē zēnu. Grāmatā Harijs raksta, ka viņa tēta pirmie vārdi mammai esot bijuši: “Brīnišķīgi! Tagad tu man esi devusi mantinieku un rezervistu – mans darbs ir padarīts.” Kā tas vairākkārt rakstīts plašsaziņas līdzekļos, Čārlzs ilgojies pēc meitas un juties vīlies par vēl viena puikas piedzimšanu.