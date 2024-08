Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - slikto puišu jaunie piedzīvojumi, stāsts par slavenu šimpanzi un kara drāma

Vils Smits norāda – protams, gribējies nezaudēt vecās kvalitātes, bet bijis arī nepieciešams, lai varoņi izdzīvo un pieredz tās lietas, kas ir atbilstošas viņu vecumam. “Kad plānojām nākamo filmu, sapratām, ka te nepietiks tikai ar sprādzieniem, jābūt arī emocionālam pamatam, interesantam, uz priekšu dzenošam. Esmu dzīvē tajā posmā, kad man vajag, lai filmas, kurās piedalos, par kaut ko vēstītu,” bilst Smits. Cik ilgi tad abi grasās turpināt strādāt pie Slikto puišu sāgas? “Nu, es to darīšu tik ilgi, cik to darīs mans brālis. No manis būs ļoti grūti tikt vaļā,” smej Lorenss. "Sliktie puiši. Brauc vai mirsti" skatieties "Tet TV+ Filmu nomā".