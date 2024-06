Kensingtonas pils reaģē uz nopietno apgalvojumu par princesi Ketrīnu

Šī nav pirmā reize, kad izskanējušas baumas par Ketrīnas ārstēšanos ASV. Par to beidzamajās dienās spekulācijas parādījušās dažādos avotos. Tomēr TV tīkls “KHOU11” Hjūstonā, Teksasā, noraidījis runas par Keitas atrašanos ASV, kā savu avotu piesaucot Kensingtonas pili. Ziņu vietnē apgalvots, ka darbinieki sazinājušies ar saviem avotiem no BBC, kas apliecinājuši, ka Velsas princese Ketrīna nav bijusi ārpus Lielbritānijas. Reportieri piedevām mēģinājuši iegūt informāciju no universitātes slimnīcas, taču tās pārstāvji atteikušies komentēt, norādot uz pacienta privātuma ievērošanu.