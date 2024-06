VIDEO: Ar “Maxima” atbalstu aizvadīti jau devītie Dārza svētki Bērnu slimnīcā

“Ģimeņu un bērnu labklājība ir viena no „Maxima Latvija” prioritātēm, tādēļ vēlos teikt paldies Bērnu slimnīcas mediķiem un personālam, kas dara pašaizliedzīgu darbu, lai parūpētos par mūsu bērnu veselību! Liels paldies Bērnu slimnīcai un Bērnu slimnīcas fondam par draudzību jau deviņu gadu garumā, kopā veidojot labāku, priecīgāku un garšīgāku ikdienu bērniem un vecākiem, kam kāds laiks ir jāpavada slimnīcā. Īpaši liels prieks ir par to, ka mums ir izdevies kopā iedibināt ne vien Dārza svētku tradīciju, bet arī kopā parūpēties par maziem svētkiem Bērnu slimnīcas pacientiem ik dienas, iedvesmojot un atbalstot veselīga uztura kustību “Ēstprieks”. Pateicoties šim projektam, jau četrus gadus Bērnu slimnīcas mazajiem pacientiem ir iespēja katru dienu saņemt veselīgas, garšīgas un pilnvērtīgas maltītes, kas pagatavotas no vietējiem produktiem, jo ir zināms, ka garšīgs ēdiens ne vien iepriecina, bet arī palīdz ātrāk veseļoties,” stāsta Jānis Beseris, SIA "Maxima Latvija" korporatīvo attiecību direktors.