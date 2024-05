Noklausies - ar jaunu singlu "Laika daudz" klajā nāk mūziķis Detlefs

Detlefs plašu atpazīstamību iemantoja 2000. gadu sākumā. Radiostacijās panākumus guva viņa pirmie singli "Stils nevainīgs", "Četras sienas" un "Blind Actor". Debijas albums "Tu izliecies par sevi" iznāca 2004. gadā, savukārt 2007. gadā jau ar grupu "Detlef Zoo" iznāca otrais albums "Skapī", bet 2008. gadā Londonā tika ierakstīta tā versija angļu valodā "If It Makes Us Happy". Drīz pēc tam grupa darbību pārtrauca.