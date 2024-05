Krāj tūkstošus, pērk automašīnas un laimē loterijā - lūkojam, kādas ir mūsu ministru finanses

Hosams Abu Meri ienākumus pērn guvis ne tikai kā deputāts (55 tūkstoši eiro) un ministrs (30,4 tūkstoši eiro), bet vēl arī 26 tūkstošus saņēmis no SIA "Jelgavas poliklīnika", bet 14 tūkstošus – no pašam piederošās SIA "AMH". Vēl 630 eiro nākuši no SIA "Lotos Pharma", 150 eiro no SIA "Cēsu klīnika", 240 un 330 eiro – no SIA "RSU Ambulance", 400 eiro no SIA "Bicodex", 228 eiro no SIA "Veselības centrs 4", bet 51 eiro – no Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas.