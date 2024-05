"Gribas sievas statusu!" - aktrise Katrīna Blaua bildināta un plāno kāzas

No malas raugoties, aktrises dzīve pārsteidz ar drosmīgiem izaicinājumiem un ļaušanos pēkšņiem lēmumiem. Savas profesionālās darba gaitas Katrīna sāka kā modele, 15 gadu vecumā no modeļu skolas Vacatio dodoties uz Ķīnu, kur trīs mēnešus lielākoties fotografējās interneta apģērbu katalogiem. Lai turpinātu iesākto, Ķīnā latviete atgriezās pēc trim gadiem, taču apjausma, ka modeļu industrija nav domāta viņai, nāca reizē ar atskārsmi, ka ir mazuļa gaidībās. Līdz ar to jauniete kopā ar draugu atgriezās Latvijā. Katrīnai bija 19 gadu, kad pasaulē nāca viņas dēls Kristians Pauls.