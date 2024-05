"Esmu mieramika!" - Dāvids Ernštreits par darbu televīzijā, hokeju un lībiskumu

Ak, ko tik neesmu reiz sarunājis! (Smejas.) Bet, ja nopietni, man lībiešu asinis ir tikai no tēva puses. Piemēram, mammas mamma ir no Latgales, bet mammas tēvs no Kurzemes, taču ne no lībiešiem. Un mamma neko labu par lībiešiem nedomā... Līdz ar to man mammas viedoklis ir jārespektē, arī pats ar savu lībiskumu, lībiešu asinīm un ģenētisko mantojumu nevaru pārspīlēt. Jā, es braucu uz lauku mājām Sīkragā un Miķeļtornī, no kurienes nāk mūsu dzimta, es tur jūtos labi un piederīgs lībiešu krastam. Lasu grāmatas par lībiešiem, draudzējos ar turienes cilvēkiem, arī savas televīzijas prasmes lieku lietā, lai par lībiešiem uzzinātu plašāks cilvēku loks. Man šķiet ļoti svarīgi, lai latvieši zina unikālo lībiešu saglabāšanās stāstu un novērtē šo dārgakmeni. Bet es neesmu tāds lībietis, kā pieņemts portretēt – spēcīgs raksturā, skarbs, spītīgs, savrups.