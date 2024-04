SUP ekspedīcijas ar draugiem un ģimeni brīvdienās

SUP (Stand Up Paddle boards) ir iemantojuši strauju popularitāti Latvijā, un tam ir pārliecinoši iemesli. Latvija taču ir ezeru, jūras un upju zeme, kas ļauj mums baudīt vasaru uz ūdens visos iespējamos veidos. SUPošana ir arī izcila ar to, ka piemērota dažādiem sagatavotības līmeņiem un kompānijām - var SUPot sportiski, vingrot vai meditēt uz SUP, laiski airēt un baudīt apkārti, doties ekspedīcijās un atklāt apkārtni no cita skatu punkta, var braukt vienatnē, ar ģimeni (mazākus bērnus var sēdināt uz SUP kā pasažieru), var braukt stāvus vai sākumā uz ceļiem, ja jāpārvar nedrošība. Ir bezgala daudz iespēju.