Princis Luiss karaļnamā vēl nav paveicis to, ko sen izdarījis viņa jaunākais brālēns Ārčijs

Velsas prinča un princeses jaunākais bērns lielākoties tiek audzināts prom no sabiedrības uzmanības, lai gan pirmo reizi kopā ar vecākiem viņš fotogrāfijām pozēja jau uz slimnīcas kāpnēm vien dažu stundu vecumā. Taču princis Luiss ir piedalījies vairākos karaļnamam nozīmīgos pasākumos, to skaitā karalienes Elizabetes II valdīšanas platīna jubilejas svinībās, karaļa Čārlza kronēšanas ceremonijā un “Trooping The Colour” pasākumā pagājušajā gadā. Taču ir viens būtisks karaliskās dzīves atskaites punkts, kuru Luisam sešu gadu vecumā vēl nav izdevies sasniegt, lai gan viņa jaunākajam brālēnam princim Ārčijam, kurš dzīvo Amerikā, tas jau sen kā piedzīvots. Princis Luiss vēl nav devies nevienā aizjūras karaliskajā vizītē kopā ar vecākiem.