Pēc kopdzīves 18 gadiem tiek šķirta dziedātājas Ances Krauzes laulība

Pirms pieciem gadiem, tuvojoties 40. dzimšanas dienai, Ance sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" teica – viņas un Valda kāzu diena vecākajām meitām bijusi mīļākā diena mūžā. Tad Krauze un Siliņš laulībā bija pavadījuši gandrīz septiņus gadus, kas Ancei nelikās “nekāds lielais cipars”. Par attiecībām ar vīru intervijās dziedātāja runājusi maz, bet toreiz atzina, ka guvusi dzīves piepildījumu: “Ir forši, ka man nav nevienam nekas jāpierāda, ka pati esmu savas dzīves noteicēja. Man tiešām ir burvīga ģimene. Man ir trīs brīnišķīgi bērni, kas, kā uzskatu, ir mana dzīves lielākā dāvana. Es no sirds priecājos par savu bērnu panākumiem, sākot no mazākā sasnieguma – no Billes reizrēķina apgūšanas – līdz Elzas rezultātiem konkursos...” Tāpat Ance, būdama precējusies ar veiksmīgu uzņēmēju, pauda, ka “tādā klasiskā ziņā” algotu darbu strādāt pati nevēlētos. “Taču tā jau gluži nav, ka nemaz pati nepelnu. Man ir koncertiņi. Bet kopumā esmu uzņēmusies tās mājas un bērnu lietas. Ja mammai ir tāda iespēja un viņa pati vēlas to darīt, manā izpratnē, tas ir vislabākais modelis. Nezinu, vai tas ir vieglāk, kā, piemēram, strādāt algotu darbu. Taču es jūtos pareizajā vietā, šādi dzīvojot. Un tas ir galvenais,” uzsvēra viņa.