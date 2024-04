Bērni pret atraitni - ģimene tiesājas par Arņa Cimdara mantojumu

Arnis Cimdars CVK vadīja no 1997. līdz 2019. gadam, bet pēc aiziešanas no tās piedalījās partijas "Latvija pirmajā vietā" veidošanā, tika iecelts par tās ģenerālsekretāru. 2021. gadā Cimdars devās viņsaulē – nomira Jelgavas slimnīcā no Covid-19 izraisītajām komplikācijām.