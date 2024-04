Aktieris Artūrs Dīcis pirmoreiz noskrien maratonu. Un to izdara Parīzē!

“Tagad es patiešām zinu, ko nozīmē maratons. Tās ir mocības! Taču tajā pašā laikā tas nozīmē neizsakāmu prieku. Laikam jau ir tā, ka vislielākais gandarījums nāk caur grūtībām, jo es pat finišā no laimes apraudājos. Ja kādreiz īsti neticēju, ka no laimes var birt asaras, tad nu es pats to esmu piedzīvojis,” žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis Artūrs.