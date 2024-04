Latviete Agnese Kalniņa kolekcionē valstis, kuras šķērsojusi kājām no vienas malas līdz otrai

Pēc Izraēlas gājiena radās ideja šo pārvērst par projektu ar nosaukumu No viena gala līdz otram un doma, ka varbūt katru gadu varētu šķērsot vienu valsti. Pagaidām noietas ir septiņas valstis: Igaunija, Izraēla, Kipra, Latvija, Luksemburga, Portugāle un Malta. “Katrs ceļojums ir atšķirīgs, kājām ejot var izbaudīt, var redzēt pilnīgi visu, tas ir lēnākais, bet ļoti klātesošs veids, kā iepazīt apkārtni,” viņa spriež. Nākotnes plānos viņai ir cerība tomēr noiet no viena gala līdz otram Ungāriju, to iztraucēja izdarīt globālā pandēmija, un daudzas citas valstis. Agnese pašlaik strādā piedzīvojumu aģentūrā, kur ceļojumi ir aktīvi – ar pārgājieniem, braucieniem ar velo, kāpšanu kalnos un citām aktivitātēm. “Esmu atbildīgā par visu, dienas plānu, busiņa stūrēšanu un ceļotāju labsajūtu. Gadās arī neparedzētas lietas – iecerēts pārgājiens, bet līst lietus, lidmašīna kavējas vai smilšu vētras dēļ aizved uz citu lidostu. Tie visi ir dzīves sīkumi, ko var atrisināt,” viņa optimistiski saka.Ceļošanu Agnese salīdzina ar labu grāmatu vai filmu, kas paplašina redzesloku: “Tā ne tikai bagātina dzīves pieredzi, bet arī ļauj uzzināt ko jaunu par sevi pašu. Liekas, ka es jau sevi pazīstu, bet, vienam ejot pārgājienā vai pārvarot grūtības ceļā, var ieraudzīt sevī apslēptas personības šķautnes, paskatīties uz sevi no citas puses.” Agnese gan nedomā, ka visiem vajadzētu mesties galvu reibinošos piedzīvojumos, taču novērojusi, ka tie, kas ļāvušies ceļa vilinājumam, to darīs vēl un vēl. “Kad aizbrauc uz Islandi, ieraugi to neskarto dabu, šķiet, kā var negribēties to visu redzēt?! Azoru salās ir dabiski izveidojies baseins okeāna krastā, no okeāna nāk auksts ūdens, bet no pazemes karsts, tu peldies tur pa vidu, kamēr blakus bango lieli viļņi. Tas ir neaprakstāmi skaisti!” viņa novērtē. Mieru pēc dēkām viņai palīdz atgūt mājas, kur viņu gaida suns Fredis, daudzie telpaugi un mazdārziņš. “Ļoti gaidu, kad nokusīs sniegs un es varēšu tur sākt šiverēties!” viņa saka.