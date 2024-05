Piecelties no ratiņkrēsla un atgriezties dzīvē - producentes Aijas Bērziņas stāsts

Šobrīd, kad pēc insulta Aija Bērziņa atgriežas darbos, viņai ļoti palīdz dzīvesbiedrs Mārtiņš. Pāris ir kopā jau četrus gadus. Kinoproducentes dzīvesbiedrs ikdienā darbojas IT tehnoloģiju jomā. Taču šobrīd viņš savu ikdienu lielākoties sakārtojis tā, lai varētu būt līdzās Aijai, aizvest viņu uz kino pasākumiem un pasniegt atbalstošu roku. “Kad vēl biju uz gultas, Mārtiņš uzreiz iesaistījās manas kompānijas darbā, lai to uzturētu līdz brīdim, kamēr es pati pilnībā varēšu darboties,” teic kinoproducente. Bet Mārtiņš papildina, ka Aijas uzņēmumā ir daudz darāmā: “Jāslēdz līgumi ar starptautiskiem partneriem. Jālasa līgumi un jādiskutē pa punktiem, jo, ja skatāmies starptautiskā mērogā, mēs esam salīdzinoši mazi, līdz ar to sava pozīcija ir jāaizstāv, par to ir jācīnās.”'