Aicina balsot par gada labākajiem Latvijas metālmūzikas ierakstiem un izpildītājiem

Šoreiz jaunievedums ir atsevišķa apvienotā kategorija alternatīvajam, eksperimentālajam un postmetālam. Jau aizvadītajos gados nav trūcis balvas pretendentu, kas pārstāv apakšžanrus, ko nereti ir pagrūti vērtēt vienotā kontekstā ar tipiskiem, tradicionāliem metāla pārstāvjiem, un arī aizvadītais gads nav bijis šajā ziņā izņēmums. Tādēļ ir nolemts ieviest jaunu kategoriju, kurā novērtēt tos izpildītājus, kuru mūzika varbūt ne vienmēr ietilpst īstenā metāla dogmu rāmjos, taču tāpat pelnījusi arī metāla klausītāju ievērību - alternatīvais metāls, postmetāls, post-hardcore, u.c. žanru hibrīdi.

Latvijas Metāla gada balvas pastāvīgas vērtības un mugurkauls - gada labākā metāla ieraksta un gada labākās debijas kategorijas - kā allaž, ir ierindā.

Atgriešanos piedzīvo gada koncertgrupas kategorija; pērngad notikušajā balvu sadalē tā iztrūka sakarā ar pandēmijas laika publisko pasākumu ierobežojumiem, kā rezultātā tajā periodā bija pārāk maz iespēju vispār kaut kur uzstāties. Par laimi, 2023. gads atkal ir bijis dažādiem koncertiem bagāts, tādēļ grūtības drīzāk var sagādāt izvēlēties favorītus no plašā koncertu klāsta, nekā to trūkums.

Latvijas Metālmūzikas gada balvai ir nominēti sekojoši ieraksti:

Kategorijā “2023. gada debija”:

● ANALBORN – “Analbum”

● KAPU SVĒTKI – “Kapu Svētki”

● SXIMA – “Momentum”

Kategorijā “Labākais 2023. gada alternatīvā, eksperimentālā un postmetāla ieraksts”:

● ALMYTH – “Almyth”

● NOSTRA – “Sea of Fertility”

● SHACHAH – “Gruvešu gadi”

● SEIRA – “All Things Have Their Season”

● TEMPUS – “Vida Colorida”

Kategorijā “Labākais 2023. gada metāla ieraksts”:

● DEHYDRATED GOAT – “Engoatment: Crash Course in Practical Goatism”

● DEODIUM – “Maldupe”

● PROCESSION – “This Side of the River”

● SXIMA – “Momentum”

● TERROR ACTIVATOR – “Forcibly Wasted”

Kategorijā “Labākā 2023. gada koncertgrupa”:

● DEODIUM

● NOSTRA

● SEVER

● SKYFORGER

● TESA

Publiskajā balsojumā visās kategorijās ir iespēja balsot arī par savu brīvi izvēlētu favorītu, ja tas neietilpst žūrijas izvirzīto nominantu skaitā. Balsojums atvērts līdz 2024. gada 4. februārim (ieskaitot).