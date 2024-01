Daugavpilī tiks noskaidroti "Muzikālās bankas 2023" uzvarētāji

Finālšovu plkst. 21.10 tiešraidē varēs klausīties Latvijas Radio 2 un vērot LTV1 un sabiedrisko mediju portālā LSM.lv. Šogad apbalvošanas ceremoniju vadīs hiphopa mākslinieks un producents Fiņķis. Par 2023. gada vērtīgākās dziesmas titulu cīnīsies pašmāju iemīļotākie mūziķi un to apvienības, tostarp, arī pērnā gada uzvarētāji "Citi Zēni", kā arī līdz šim visvairāk titulētie "Muzikālās bankas" uzvarētāji Dons, "Prāta Vētra" un citi.

Šogad pirmo reizi “Muzikālās bankas” vairāk nekā 20 gadu ilgajā vēsturē finālšova uzvarētāja noteikšana atstāta tikai klausītāju un skatītāju ziņā noslēguma ceremonijas laikā. „Mums bija lieliska žūrija, kas kopā ar Latvijas Radio 2 klausītājiem palīdzēja tikt pie šīs sezonas vislabākā piecpadsmitnieka, bet sestdien finālšovā viss būs klausītāju un skatītāju rokās. Balsošana sāksies līdz ar “Muzikālā banka 2023” finālistu uzstāšanās sākumu un noslēgsies teju līdz ar finālšova beigām,” stāsta Latvijas Radio 2 direktors Kaspars Mauriņš, norādot, ka šoreiz par dziesmām varēs balsot gan zvanot, gan sūtot īsziņas. Zvanu limits no viena telefona numura par vienu dziesmu būs trīs zvani un trīs triecienīsziņas. Viens zvans ir līdzvērtīgs vienai balsij, bet viena triecienīsziņa atbilst 10 balsīm. Skatītājiem būs iespēja balsot par vairākām dziesmām. Telefonbalsojums nebūs paaugstinātas maksas pakalpojums, savukārt triecienīsziņas cena būs 1,45 EUR.

Jau tradicionāli finālšova pirmajā daļā uz skatuves kāps 15 finālisti: “Citi Zēni” un “Labvēlīgais tips” ar dziesmu “Baļļīte”, mūziķis Chris Noah, izpildot dziesmu “Cik tālu vēl?”, Antra Stafecka un Ivo Grīsniņš-Grīslis ar dziesmu “Dzīparos”, grupa “Triānas Parks” ar “Es gaidu ziemu”, grupa “Astro’n’out”, kas izpildīs dziesmu “Ilgošanās zvani”, “Prāta Vētra” ar dziesmu “Karalienes valsis (Dame La Mano)”, Dons, izpildot dziesmu “Lauzto šķēpu karaļvalsts”, grupa “Kautkaili” ar “Ļauj man”, “Sudden Lights” ar dziesmu “Mēs turpināmies”, dziedātāja Aija Andrejeva ar “Pērkons pāries”, mūziķis RAUM ar dziesmu “Plēsīgi”, Fiņķis un Patrisha ar dziesmu “Raķešu zinātne”, Intars Busulis ar “Spēlē savā burvju flautā”, grupa “Bez PVN” un Diona ar “Šaļti”, kā arī ArtifexLV, Karīna Tropa un Atis Zviedris, kuri izpildīs dziesmu “Vēlos dzīvot”.

Līdzās 15 finālistiem uz finālšova skatuves kāps arī leģendārā grupa “Tranzīts”, kas šogad atzīmēs savu jau 30. gadskārtu, kā arī jaunā un talantīgā dziedātāja Emilija, Justs, Elizabete Gaile, grupa “Elpa”, Ivo Grīsniņš-Grīslis un citi mūziķi.

Kā ierasts, “Muzikālās bankas” finālšova vadīšana arī šogad tiek uzticēta cilvēkam no mūzikas vides. Šogad vadītāja lomā iejutīsies talantīgais mūziķis un producents Helvijs Fiņķis, kurš plašāk pazīstams ar skatuves vārdu Fiņķis. Savukārt, finālšova scenārija autors ir dziesminieks un Latvijas Radio 5 direktors Kārlis Kazāks.

Pasākuma producents ir Latvijas Radio, izpildproducents – Aigars Dinsbergs. Finālšova režija arī šogad nodota pieredzējušās režisores Zanes Gargažinas rokās. Savukārt LTV1 tiešraidi veidos režisors Arvīds Babris. LTV redaktore – Sanita Auškāpa, projekta vadītāja – Jana Priedniece, vadošais operators – Rihards Smelters, skaņu režisors – Uldis Salenieks.

Arī šogad visi “Muzikālā banka” finālisti saņems īpaši veidotas piemiņas balvas. Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, balvas mākslinieks ir Armands Jēkabsons, kurš to veidojis atbilstoši šī gada finālšova konceptam –“uz visu banku”. Balvas stilistikā nolasāmi gan radioviļņi, gan skatuves mikrofons, gan arī bankās glabātais zelta stienis.

“Muzikālās bankas 2023” eksperti šogad bija komponists Zigmars Liepiņš, komponists, pianists un aranžētājs Kristaps Krievkalns, operdziedātājs Raimonds Bramanis, diriģents Aigars Meri, dīdžejs, producents un Latvijas Radio 5 mūzikas redaktors Uldis Cīrulis (DJ Monsta), trombonists un Latvijas Radio bigbenda dalībnieks Uldis Ziediņš, dziedātāja Elza Rozentāle, diriģente un dziedātāja Laura Leontjeva, mūzikas kritiķis un žurnālists Uldis Rudaks, kā arī muzikoloģe un LTV Kultūras redakcijas vadītāja Ieva Rozentāle.

Par "Muzikālo banku"

“Muzikālā banka” ir Latvijas Radio 2 rīkota aptauja, kurā ik gadu klausītāji nosaka vērtīgākās un mīlētākās pašmāju dziesmas. Latvijas Radio 2 ēterā "Muzikālā banka" skan trīs reizes nedēļā – otrdienās un ceturtdienās plkst. 14.05 un sestdienās no plkst. 12.00. Visa gada garumā klausītāju balsojums mājaslapā www.muzikalabanka.lv nosaka nedēļas, mēneša un gada vērtīgākās popa un roka dziesmas. Tradicionāli “Muzikālās bankas” gada aptauja noslēdzas ar vērienīgu apbalvošanas ceremoniju, kurā piedalās to dziesmu autori un izpildītāji, kuru darbi no radio klausītāju un žūrijas puses tiek novērtēti visaugstāk.

Šogad “Muzikālā banka” notiks jau 24. reizi. “Muzikālā banka 2022” laurus plūca grupa “Citi Zēni” ar dziesmu “Lieka štuka”. Par otru vērtīgāko dziesmu kļuva grupas “Sudden Lights” izpildītā dziesma “Laternas”, savukārt trešo vietu ieņēma “The Sound Poets” ar dziesmu “Pie vienas uguns”.