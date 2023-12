Kolumbijā atklāta dziedātājas Šakiras statuja, ko daudzi nodēvējuši par "pārāk pievilcīgu"

Šakira ir viena no šī gadsimta veiksmīgākajām Latīņamerikas mūziķēm – viņa saņēmusi 3 ierakstu industrijas"Grammy" balvas, 2011. gadā dziedātāja iekļauta Holivudas “slavas alejā”, bet aizvadītajā gadā viņas vārds bijis viens no meklētākajiem vārdiem platformā “Google”.

"Šakira ar savu piemēru iedvesmo miljoniem meiteņu, parādot, ka arī viņas var sasniegt savus sapņus!" statujas atklāšanas ceremonijā norādījis tās tēlnieks Džīno Markess.

Mākslinieka veikums ir 6.5 metrus augsts un veidots no bronzas. Uz plāksnes statujas pakājē iegravēti vārdi: “Sirds, kas rada, gurni, kas nemelo, nepārspējams talants un balss, kas aizkustina”.

“Esmu sajūsmā par šo veltījumu Kolumbijas sievietēm!” sociālajā tīklā “Instagram” norāda Šakira.

Vairāki vietējie iedzīvotāji par "jauno tūrisma objektu" pauduši atzinīgus vārdus, tomēr atsevišķi sociālo tīklu lietotāji norādījuši, ka tā esot "pārāk pievilcīga", vai "nemaz neatgādinot dziedātāju".

Jau vēstīts, ka pērn pajukusi kolumbietes laulība ar spāņu futbolistu Žerāru Pikē. Savu šķiršanos diedātāja aprakstījus dziesmā "Out of Your League", kas guvusi milzu popularitāti vietnē "YouTube". 24 stundu laikā dziesmas video skatīts vairāk nekā 63 miljonu reižu.