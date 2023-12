Seriālu varoņu Ziemassvētki: miris Santaklauss un citas nedienas

Kā visas epizodes, arī Ziemassvētku īpašās sērijas filmē vairākus mēnešus iepriekš, parasti, vasarā. Tāpēc filmēšanas grupai ir jāpieliek īpaši pūliņi, lai uz ekrāna notiekošais patiešām izskatītos atbilstoši sezonai.

Aktieriem, kas karstajās vasaras dienās saģērbti siltajās ziemas jakās un šallēs, filmēšanas laukumā nākas burtiski pasvīst. Savukārt, lai fonā radītu ziemas ainavas, tiek pasūtīti furgoni ar ledu. Protams, lietā tiek likts arī mākslīgais sniegs.

Kanāli FOX un "Fox Life" svētku brīvdienās un ne tikai, jau sākot no 25. līdz pat 31. decembrim piedāvā seriālu "9-1-1: Teksasa", "Nozieguma skelets" un "Noziedzīgie prāti" Ziemassvētku sēriju maratonu. Gaidot to, piedāvājam atcerēties populāro seriālu spilgtākas Ziemassvētku epizodes!

"Grejas anatomijas" Ziemassvētku brīnums

"Grejas anatomijas" fani zina, ka šī seriāla sērijas ir nosauktas par godu populārām dziesmām. Arī Ziemassvētku epizode "Grandma Got Run Over by a Reindeer" jeb "Ziemeļbriedis sabrauca vecmāmiņu" nav izņēmums. Mieru, tikai mieru, neviena vecmāmiņa nebija cietusi!

Šajā epizodē tiek stāstīts par kādu zēnu, kuram ir nepieciešama sirds transplantācijas operācija, taču viņš necer uz Ziemassvētku brīnumu. Proti, saņemt vitālu orgānu kā dāvanu no Ziemassvētku vecīša. Tomēr brīnums notiek un zēnam tiek veikta operācija, kuru veiksmīgi paveic daktere Kristīna Janga.

Tikmēr Ketrīnas Heiglas varone Izija šajā sērijā aprūpē kādu vīrieti, kas nokritis no jumta, uzstādot Ziemassvētku dekorācijas.

Kā jau katrā "Grejas anatomijas" epizodē, arī svētku sērijas beigās Mereditai ir kāda atziņa. Viņa saka, ka tas ir mīts, ka pašnāvību skaits brīvdienās pieaug, ir pat otrādi, jo kurš tad vēlas padarīt sev galu, kad apkārt ir radinieki?

"Ir vecs sakāmvārds par to, ka mēs nevaram izvēlēties ģimeni, kurā piedzimstam, atliek tikai samierināties ar to, kas tika iedots. Un vai viņi tev patīk vai nē, vai tu viņus mīli vai nē, saproti vai nē, tu tiec galā. Jo ģimene, kurā esat dzimis, ir vienkārši sākumpunkts. Viņi jūs pabaro, apģērbj un rūpējas par jums, līdz esat gatavs doties pasaulē un atrast savu cilti," saka Meredita.

"Kāsla metode": "Santaklausa" slepkavības izmeklēšana

Skatītāju iemīļotais ekrāna duets – šarmantais detektīvromānu autors Riks Kāsls un apburošā Ņujorkas policijas detektīve Keita Beketa – arī Ziemassvētku brīvdienās dodas noziegumiem pa pēdām.

Ņujorkas Centrālajā parkā ir atrasts kāda bārdaina vīrieša līķis. Tas jau nebūtu nekas pārsteidzošs, izņemot faktu, ka viņš bija ģērbies Santaklausa kostīmā. Nelaiķim līdzi bija arī dokumenti ar Krisa Kringla vārdu. Jāpiebilst, ka tā ASV sauc Ziemassvētku vecīti.

Kāsls, kurš vēl aizvien tic Ziemassvētku vecītim, ir sagrauts. Tomēr racionāli domājošā Beketa uzsāk slepkavības izmeklēšanu, kurā noskaidro, ka noslepkavotais dzīves laikā bija iesaistīts dažādos "netīros" darījumos, kas visticamāk arī noveda pie bēdīgā iznākuma.

Seriāla varoņu personīgās dzīves izmaiņas nozīmē arī izmaiņas viņu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijās, proti, Kāsls un Beketa pirmo reizi atzīmē šos svētkus kopā!

"Nozieguma skelets" un Ziemassvētku romantika

Vēl viens ekrāna saldais pārītis – antropoloģe Temperanca Brenana un Federālā izmeklēšanas biroja speciālais aģents Sīlijs Būts – seriāla "Nozieguma skelets" Ziemassvētku epizodē arī izmeklē Ziemassvētku vecīša slepkavību, kura mirstīgās atliekas tiek atrastas kanalizācijā netālu no kāda tirdzniecības centra.

Komanda atklāj, ka vīrieša juridiskais vārds bija Kristofers Kringls. Viņš bija augstu novērtēts, profesionāls Ziemassvētku vecītis un strādājis vietējā "Rent-A-Santa" jeb "Iznomā Ziemassvētku vecīti" uzņēmumā.

Tikmēr Brenana un Būts nonāk zem āmuļa, kas nozīmē, ka viņiem ir jānoskūpsta vienam otru. Tomēr Brenana nolemj Ziemassvētkus pavadīt kopā ar savu tēvu, brāli un viņa ģimeni.

"Noziedzīgie prāti": kad Ziemassvētki negaidīti "pienāk" aprīlī

Arī seriāla "Noziedzīgie prāti" veidotāji ir padomājuši par svētkiem pieskaņotu epizodi, protams, ar kriminālseriāla cienīgu sižetu. Proti, nogalināti četri turīgas ģimenes trīs paaudžu pārstāvji, kas sanākuši pie svinību galda. Jāpiebilst, ka galds bija klāts sešām personām.

Visiem nogalinātajiem rokas ir aizsietas aiz muguras, trīs no tiem – divi pieauguši bērni un vecmāmiņa – tika nošauti, savukārt viņu māte un meita – nožņaugta. Lai gan ģimenes kopā sanākšanas iemesls ir mātes dzimšanas dienas svinības, nevis Ziemassvētki, jo ārā ir aprīlis.

Uz domu par saistību ar Ziemassvētkiem izmeklētājus vedina slepkavas atstātā mūzika, kas atkārtojas, un tā ir "Jingle Bells" jeb "Zvaniņš skan". Uzvedības analīzes nodaļas darbiniekiem ir jāsameklē pārējie ģimenes locekļi, tostarp nogalināto jauniešu tēvs, lai noskaidrotu, kurš varēja tā ar viņiem izrīkoties un kāpēc. Vienlaikus izmeklētājiem jārisina savas privātās dzīves problēmas.

"9-1-1" glābējiem arī Ziemassvētkos iet karsti

Glābšanas dienestu darbiniekiem ir saspringta ikdiena, bet Ziemassvētkos dažreiz iet pavisam karsti. Piemēram, ir jāglābj kāds bigāmijā pieķerts vīrs. Viņa abas sievas uzzināja par citas ģimenes eksistenci gada gaišākajos svētkos! Bēgot no sievu dusmām, vīrietis pakļūst zem autobusa.

Šoferis, redzot, ka abas piekrāptās sievietes izgāž dusmas, baidās kāpt ārā no transportlīdzekļa. Bet glābējiem tomēr izdodas palīdzēt cietušajam vīram. "Bigāmija joprojām ir noziegums visos 50 ASV štatos, iespējams, vēlēsieties lūgt Ziemassvētku vecītim advokāta numuru," nosaka glābēja Atēna.

Kadrs no seriāla "9-1-1: Teksasa" (Foto: Publicitātes foto)

Tikmēr dispečeriem jātiek galā arī ar kādu senu paziņu, proti, gados vecu kundzi, kura zvana katru gadu ap Ziemassvētkiem. Atēna dodas pie viņas ciemos, lai atgādinātu, ka glābējdienesta "9-1-1" ļaunprātīga izmantošana ir noziegums. Savukārt kundze izstāsta savu bēdu par to, ka viņai ir sabojātas attiecības ar meitu. Atēna uz to atbild, ka nekad nav par vēlu sazināties un atjaunot attiecības.

Ziemassvētku vakarā, sabrūkot pusei no ēkas, glābējiem jāevakuē visi tās iemītnieki. Par viņu tālāko likteni parūpēsies citi dienesti un Sarkanā krusta darbinieki.

Kanāli FOX un "Fox Life" novēl priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un aicina pie ekrāniem katru vakaru, sākot ar 25. decembri, un līdz pat gada beigām uz seriālu "9-1-1: Teksasa", "Nozieguma skelets" un "Noziedzīgie prāti" Ziemassvētku epizožu maratonu!