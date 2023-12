Tiesu medicīnas eksperti nākuši klajā ar paziņojumu par Metjū Perija nāvi

Aktiera Metjū Perija nāve bija nelaimes gadījums, ko izraisīja "akūta ketamīna iedarbība", paziņoja Losandželosas medicīnas eksperti.

Perijs 28. oktobrī tika atrasts bezsamaņā savā Losandželosas mājas baseinā. Ierodoties notikuma vietā, mediķi konstatēja viņa nāvi.

Turpmākā autopsija nedeva skaidrus rezultātus.

Noslīkšana tika norādīta kā faktors, kas veicināja viņa nāvi: viņš zaudēja samaņu, kas droši vien izraisīja "iegremdēšanos baseinā", teikts tiesu ekspertīzes atzinumā.

Par citiem 54 gadus vecā Perija nāves cēloņiem tika nosaukta sirds išēmiskā slimība un buprenorfīna iedarbība, ko izmanto opioīdu lietošanas traucējumu ārstēšanai, teikts Losandželosas apgabala medicīnas eksperta paziņojumā.

Pēc autopsijas noskaidrojās, ka nepieciešama papildu tiesu medicīnas ekspertīze.

Novembra sākumā aktieris tika apglabāts Losandželosā. Uz ceremoniju bija uzaicināts tikai šaurs viesu loks, vēsta amerikāņu mediji.

Metjū Perijs vislabāk bija pazīstams ar asprātīgā Čendlera Binga lomu populārajā seriālā "Friends" ("Draugi").

Seriāls seko sešiem jauniem draugiem, kas dzīvo Ņujorkā, un tika rādīts no 1994. līdz 2004. gadam. Tās finālsēriju ASV noskatījās 52,5 miljoni cilvēk, padarot to par skatītāko televīzijas sēriju 2000. gados.

Perijs gadiem ilgi cīnījās ar alkohola un opioīdo medikamentu atkarību, kā arī vairākkārt apmeklēja rehabilitācijas klīnikas.

2016. gadā viņš raidorganizācijai "BBC Radio 2" sacīja, ka nevar atcerēties trīs gadus ilgu filmēšanos "Draugu" laikā, jo dzēris un lietojis narkotikas.

Pagājušā gada intervijā viņš stāstīja par to, kā neskatījās šovu. "Es varēju atšķirt sezonu pēc sezonas, pēc tā, kā izskatījos. Tāpēc es to negribu skatīties. Bet es domāju, ka sākšu to skatīties."

Savā biogrāfiskajā grāmatā "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" Metjū bija atklāts un detalizēti izstāstīja par savu cīņu ar atkarību. "Vidocin", "Xanax" un "OyxContin" pārmērīga lietošana viņu novedusi pie biežām vizītēm slimnīcā un rehabilitācijas centru apmeklējumiem. Bet pirms dažiem gadiem gandrīz beigusies ar nāvi.

Savu personisko stāstu seriāla "Draugi" aktieris stāsta ļoti atklāti, taču to dara ar sev raksturīgo humora izjūtu. Grāmata ir pārpilna ar sāpīgām atklāsmēm un atmiņām par to, ka atbrīvošanās no atkarībām viņam prasījusi vairākas desmitgades.