Video: Raiņa un Aspazijas vasarnīcā notiek filmu vakari

Viens kinolektorijs jau ir noticis. Atlikušajos četros demonstrēs filmas "Rainis" četras sērijas. Šajā filmā galvenajā lomā ir aktieris Juris Strenga. Viņš Rikarda kinodarbos ir gan stāstnieks, gan gids, gan arī citē Raiņa darbus. Aspazijas lomā – Vizma Kvēpa un Māra Zemdega.

Foto: Ekrānuzņēmums

Kino zinātnieks un kritiķis Agris Redovičs uzsver, ka Rikarda filmām ir vērā ņemama nozīme latviešu dokumentālā kino estētikas attīstībā: "Rodrigo bija pirmais, kurš izmantoja liela izmēra no fotogrāfijām samontētas kolāžas vairākos līmeņos. Tas viņam deva iespēju ne tikai panorāmiski braukt gar šiem attēliem, bet braukt tajos iekšā, jo kolāžas bija telpiskas. Līdz ar to tas radīja pilnīgi jaunu uztveres situāciju tādām kultūrvēstursikām filmām. Pirms tam Latvijā to neviens nebija praktizējis."

Foto: Ekrānuzņēmums

Pirmā filma – "Aspazija" –muzeja rīkotajā retrospekcijā jau parādīta. Tās scenārija autore literatūrzinātniece Gaida Jablovska atceras, ka filmas pirmizrāde 2001. gadā bijusi nedaudz savāda, – šķitis, ka tajā piedalās pats Rainis. "Raiņa viesistabā pulcējās cilvēki, mums bija lielais televizors pie gala sienas, kur pašā stūrī ir milzīgi liels Jāņa Siliņa gleznotais Raiņa portrets, kas tur stāvēja jau no 1993. gada. Sākam rādīt filmu, paiet piecas minūtes, pēkšņi ir blīkšķis, un portrets nokrīt. Pārtraucam filmu, ļoti uzmanīgi portretu atliekam atpakaļ, rādām tālāk. Portrets nokrīt vēlreiz. Tikai pie trešās reizes Rainis atļāva šo filmu noskatīties līdz galam. Laikam viņam nepatīk, ka ir filma arī Aspazijai."

Foto: Ekrānuzņēmums

Tuvākais filmu vakars Raiņa un Aspazijas vasarnīcā Jūrmalā jau 28. septembrī pulksten 17.00.

Foto: Ekrānuzņēmums

Skaties pievienoto video un paviesojies Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, kā arī uzzini, kāpēc kino zinātnieks Redovičs "netiek vaļā" no Raiņa, kaut gan paša ieskatā viņa saistībai ar dzejnieku vajadzētu jau sen būt aizmirstai.