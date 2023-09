Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - raidījumi basketbola faniem un animācijas filma visai ģimenei

Kādi bija vīri no "Lakers"

Visiem basketbola faniem – īstais laiks noskatīties aizraujošo seriālu par vienu no NBA populārākajiem klubiem Losandželosas "Lakers".

Seriāls "Laiks uzvarēt: Lakers dinastijas slavas pieaugums" ("Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty") ir stāsts par astoņdesmito gadu cienītākajām un dominējošākajām sporta dinastijām – Losandželosas "Lakers" spēlētāju profesionālajām un privātajām dzīvēm. Komanda bija paraugs gan uz laukuma, gan ārpus tā.

Aizraujošās sporta drāmas abas sezonas skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Ekskluzīvi no Džakartas

Šoruden Latvijas vīriešu izlase iezīmēja savu vietu uz starptautiskās basketbola kartes Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā.

Uz divām nedēļām Džakarta kļuva par basketbola metropoli. Simtiem Latvijas līdzjutēju izmantoja iespēju iepazīt Indonēzijas galvaspilsētu, baudīt kultūru un apskatīt interesantākās vietas. Kā eksotiskajā Indonēzijā jutās un ko darīja latviešu fani, kādas bija emocijas pēc uzvarām un daudz kas cits interesants – raidījumā "Ekskluzīvi no Džakartas".

Zēns, Drakula un viņa meita

Drakula, kurš vada augstas klases viesnīcu tālu prom no cilvēku acīm, kļūst aizdomīgs, kad kāds zēns nejauši uzrodas viņa īpašumā un iemīlas grāfa pusaudžu meitā.

"Zelta globusam" savulaik nominētā animācijas filma "Viesnīca Transilvānija" skatītājiem ļoti patika un izrādījās finansiāli ļoti veiksmīga – tā izmaksāja 85 miljonus ASV dolāru, bet kases ieņēmumos guva gandrīz 360 miljonus. Tā nu sekoja trīs turpinājumi, un kopā visu četru filmu ieņēmumi sasnieguši 1,3 miljardus.

Filmu "Viesnīca Transilvānija" ("Hotel Transylvania") skatieties "Tet TV+ Filmu nomā" latviešu, angļu vai krievu valodā.