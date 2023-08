"Nothing Compares 2 U" un regeja ritmos ļaužu jūra pavada pēdējā gaitā Šineidu O'Konoru

Skanot ne tikai viņas dziesmām, bet arī viņas ļoti cienītā Boba Mārlija regeja ritiem, sēru korteža izbrauca caur Breju. Godinot dziedātāju kā "Beetle" automašīnu fani, kortežā brauca arī "Volkswagen Beetle".

Brejā Šineida nodzīvoja 15 gadus. Godinot viņas piemiņa, sēru korteža piestāja pie viņas kādreizējās dzīvesvietas Strendroudā. Pēc publiskās atvadu procesijas dziedātāja tiks apbedīta privāta ceremonijā atbilstoši musulmaņu paražām, to vadīs tas pats imams Umars al Kadri, kurš savulaik pieņēma viņas pāreju islāmticībā. Ceremonijā piedalīsies arī Īrijas prezidents Maikls Higinss un premjerministrs Leo Varadkars.

Viņas debijas albums "The Lion and the Cobra" dienas gaismu ieraudzīja 1987. gadā, bet pasaules slavu Šineida ieguva ar Prinsa dziesmas "Nothing Compares 2 U" 1990. gada kaverversiju albumā "I Do Not Want What I Haven't Got", albums tika pārdots vairāk nekā septiņos miljonos eksemplāru.

Popularitāti baudīja arī viņas turpmākie albumi, piemēram, "Am I Not Your Girl?" (1992), "Universal Mother" (1994), "Faith and Courage" (2000), "Throw Down Your Arms" (2005), pēdējo albumu viņa izdeva 2014. gadā "I'm Not Bossy, I'm the Boss".

Šineida O'Konora bija ne tikai izcila dziedātāja, kas savas karjeras laikā izdeva desmit studijas albumus, sadarbojās ar daudzām mūzikas superzvaigznēm un guva profesionāļu atzinību, tostarp ar "Grammy" un "Billboard" balvām, viņa bija aktīviste, kas vērsa pasaules uzmanību, piemēram, katoļu baznīcas piekoptajai seksuālajai vardarbībai pret bērniem — 1992. gada 3. oktobrī ASV televīzijas šova tiešraidē publiski saplēšot toreizējā Romas pāvesta Jāņa Pāvila II portretu.

2007. gada 4. oktobrī Opras Vinfrijas šovā viņa atzina, ka pirms četriem gadiem viņai konstatēts bipolārisms un savā 33. dzimšanas dienā 1999. gada 8. decembrī viņa bija mēģinājusi izdarīt pašnāvību. 2017. gadā viņa paziņoja, ka jutusies vientuļa pēc aizbilniecības zaudēšanas pār savu 13 gadus veco dēlu Šeinu, divus iepriekšējos gadus vēlējusies izbeigt savu dzīvi un tikai viņas ārsts un psihiatrs spējuši viņu "uzturēt dzīvu". Divus mēnešus vēlāk viņa uzstājās ASV sarunu raidījumā "Dr. Phil", lai pievērstu sabiedrības uzmanību psihiskajām kaitēm, uzsverot, ka mūziķu vidē šī nelaime ir plaši sastopama.

Deviņdesmito gadu beigās viņa pievērsās reliģijai, un īru neatkarīgās katoļu kustības bīskaps Maikls Kokss viņu ordinēja par priesteri. Īru raidsabiedrības RTÉ raidījumā "Late Late Show" viņa atzina, ka, ja nebūtu kļuvusi par dziedātāju, viņa būtu vēlējusies kļūt par katoļu priesteri, un norādīja, ka vēlētos būt pazīstama kā "māte Bernadete Mērija". 2002. gada intervijā viņa atzina, ka kristīgā ticība viņai dod spēkus dzīvot un pārdzīvot bērnībā piedzīvoto vardarbību. "Es uzskatu, ka Dievs pestī visus neatkarīgi no tā, vai viņi vēlas tikt pestīti. Tādēļ tad, kad mēs nomirstam, mēs visi nokļūstam mājās... Nedomāju, ka Dievs kādu tiesā, viņš visus mīl vienlīdzīgi," viņa izteicās kādā 2007. gada intervijā.

Būdama kristiete, viņa pauda nepatiku pret oficiālo katoļu baznīcas vadību, nodēvējot Vatikānu par "velna midzeni" un aicinot izveidot alternatīvu baznīcu, jo "Kristu nogalina meļi" Vatikānā.

2018. gada oktobrī viņa pārgāja islāmā, pieņemot Šuhadas Sadakatas vārdu, kaut gan turpinot uzstāties kā Šineida O'Konora. Savu pāreju islāmā viņa nodēvēja par "ikviena inteliģenta teologa ceļojuma dabīgu noslēgumu". Viņas jaunās ticības pieņemšanas ceremoniju veica pakistāniešu izcelsmes Īrijas sunnītu teologs, šeihs Umars al Kadri.

56 gadus vecā Šineida O'Konora 26. jūlijā tika atrasta mirusi savā jaunajā Londonas mājoklī Hernhilā tikai dažas nedēļas pēc pārcelšanās uz Lielbritānijas galvaspilsētu, un viņas nāves apstākļi netiek uzskatīti par aizdomīgiem. Autopsijas rezultātu paziņošana varētu prasīt vairākas nedēļas.

Tikai jūlija sākumā Šineida O'Konora pārcēlās uz Londonu, to dēvējot par savām "mājām", bet neilgi pirms nāves dalījās ar sajūsmu par gaidāmo baleta apmeklējumu, jaunu dziesmu rakstīšanu un došanos turnejā.

Divas nedēļas pirms nāves savā "Facebook" kontā viņa paziņoja par vēlmi nākamgad doties turnejā. "Kuce ir atgriezusies!" — šāds kareivīgs tēmturis ļāva faniem cerēt, ka dziedātāja izķepurojas no melnās depresijas bedres, kas viņu mocīja daudzus gadus un gandrīz noveda līdz pašnāvībai pēc emocionāli nestabilā 17 gadus vecā dēla Šeina izbēgšanas no klīnikas un pašnāvības pērnā gada janvārī.

Mūža nogalē Šineida O'Konora piedzīvoja psiholoģisku sabrukumu, kad viņas 17 gadus vecais dēls Šeins, kurš mocījās ar emocionālām problēmām, pērn janvārī izdarīja pašnāvību. Dažas dienas pirms nāves viņa publicēja emocionālu vēstījumu par savu dvēseles stāvokli pēc dēla nāves. "Kopš tā brīža es dzīvoju kā mūžam dzīvā nakts radība. Viņš bija mana mūža mīlestība, manas dvēseles gaisma."

Pēc dēla nāves dziedātāja nokļuva slimnīcā, jo pastāvēja bažas, ka dēla pēdās varētu sekot arī viņa.

Šineida O'Konora bija precējusies četras reizes, visas laulības noslēdzās ar šķiršanos. Pēc Šeina nāves viņai palika divi dēli un meita.