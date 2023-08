Svin tenisa leģenda Rodžers Federers, svin aktrise Ērika Eglija - sveicam visus jubilārus!

Jubilāri Latvijā

1983. gadā Oskars Kļava - bijušais Latvijas futbola izlases aizsargs.

1982. gadā Ērika Eglija-Grāvele - Dailes teātra aktrise.

15 Foto Gints Grāvelis un Ērika Eglija, makšķerējot apceļo Latviju +11 Skatīties vairāk

1977. gadā Vjačeslavs Stepaņenko - politiķis.

1962. gadā Silvija Dreimane - juriste un politiķe, bijusi Saeimas deputāte, AS "Pasažieru vilciens" valdes locekle.

1942. gadā Gundega Zeltiņa - Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ALTA) dibinātāja.

1940. gadā Pauls Butkēvičs - aktieris. No 1960.gada piedalījies kinofilmās. Nozīmīgākās lomas filmās "Hipokrata zvērests", "Es visu atceros Ričard!", "Elpojiet dziļāk", "Nepabeigtās vakariņas", "Aija" un daudzās citās. Tāpat līdz 1999.gadam filmējies aptuveni 120 citu valstu filmās.

1922. gadā Valdis Albergs - tēlnieks, kurš veidojis pieminekli latviešu strēlniekiem pie Okupācijas muzeja (miris 1984.gadā).

1894. gadā Jānis Liepiņš - gleznotājs (miris 1964.gadā).

Jubilāri pasaulē

1988. gadā Beatrise - Jorkas princese.

1981. gadā Rodžers Federers - šveiciešu tenisists, 20 "Grand Slam" turnīru uzvarētājs, olimpisko spēļu uzvarētājs dubultspēlē, Deivisa kausa ieguvējs, trīskārtējs Hopmana kausa ieguvējs.

141 Foto Federers kļūst par pirmo astoņkārtējo Vimbldonas čempionu +137 Skatīties vairāk

1978. gadā Luī Saha - franču futbolists.

1973. gadā Skots Steps - amerikāņu dziedātājs ("Creed").

1972. gadā Aksels Merkss - beļģu riteņbraucējs.

1961. gadā Edžs - īru ģitārists ("U2").

1953. gadā Naidžels Mensels - angļu autosportists, 1991. gada F1 čempions.

1951. gadā Luijs van Gāls - nīderlandiešu treneris.

1940. gadā Deniss Tito - amerikāņu miljonārs, pirmais kosmiskais tūrists.

1937. gadā Dastins Hofmanis - amerikāņu aktieris, divu "Oskara" balvu ieguvējs.

1931. gadā Rodžers Penrouzs - britu fiziķis.

1929. gadā Larisa Bogoraza - padomju disidente (mirusi 2004.gadā).

1929. gadā Ronalds Bigss - britu noziedznieks, "Lielās vilciena aplaupīšanas" organizētājs (miris 2013. gadā).

1925. gadā Alija Izetbegovičs - Bosnijas un Hercegovinas prezidents (miris 2003.gadā).

1919. gadā Dino de Laurentiss - itāļu kino producents (miris 2010.gadā).

1902. gadā Pols Diraks - angļu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1984.gadā).

1901. gadā Ernests O. Lorenss - amerikāņu fiziķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 1958.gadā).

1879. gadā Emiliano Sapata - meksikāņu revolucionārs (miris 1919.gadā).

1879. gadā Bobs Smits - amerikāņu ārsts, Anonīmo alkoholiķu biedrības dibinātājs (miris 1950.gadā).

1694. gadā Frensis Hatčesons - īru filozofs (miris 1746.gadā).

Notikumi Latvijā

2010. gadā Rīgas Doma baznīcā tiek ordinēts Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, šajā amatā nomainot kardinālu Jāni Pujatu.

2006. gadā jaundibinātā kustība "Pa saulei" pirmajā tikšanās reizē ar preses pārstāvjiem pasniedz ikmēneša balvu "Pozitīvais cilvēks", ko saņem Latvijas-Libānas kultūras biedrības prezidents Hosams Abu Meri.

2004. gadā Preiļos vecajos ebreju kapos svinīgi tiek atklāts memoriāls holokausta upuriem. Pirms Otrā pasaules kara Preiļos dzīvojuši aptuveni 900 ebreju. Holokaustā gandrīz visi pilsētā dzīvojošie ebreji tika nogalināti.

2000. gadā Ģenerālprokuratūra otro reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas vēršas Saeimā ar lūgumu izdot kriminālvajāšanai kādu Saeimas deputātu. Ģenerālprokuratūra lūdz dot atļauju kriminālvajāšanas uzsākšanai pret Jāni Ādamsonu, jo prokuratūra konstatējusi, ka ar savu paziņojumu par augstu amatpersonu saistību ar pedofilijas lietu deputāts izdarījis noziedzīgu nodarījumu - dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu. Pirmais deputāts, kurš zaudēja parlamentārieša imunitāti, bija Valdis Krisbergs.

2000. gadā Ministru kabinets pieņem rīkojumu par VAS "Latvenergo" izslēgšanu no privatizējamo objektu saraksta. Valdība arī nosaka, ka Ekonomikas ministrija ir "Latvenergo" valsts kapitāla daļu turētāja, un uzdod ministrijai veikt "Latvenergo" reorganizāciju, nodalot neražojošās sfēras. Rīkojums izstrādāts saskaņā ar Saeimas pieņemto likumu "Grozījumi Enerģētikas likumā".

1999. gadā Gulbenes rajona Lejasciema pagastā notiek pirmais Latvijas mednieku festivāls "Barons Minhauzens atgriežas".

1965. gadā mirst Jānis Balodis, militārais un valsts darbinieks, ģenerālis. 1919.gadā viņš tika iecelts par Kurzemes divīziju un Austrumu frontes pavēlnieku Latvijā. No 1919. līdz 1921.gadam bija Latvijas armijas virspavēlnieks, no 1925.gada - Saeimas deputāts, bet no 1931. līdz 1940.gadam - Latvijas Kara ministrs. Balodis bija viens no 1934.gada 15.maija apvērsuma organizētājiem, bet no 1938. līdz 1940.gadam Kārļa Ulmaņa valdības Ministru prezidenta biedrs.

1756. gadā Rīgas namnieks, latvietis Dāniels Šteinhauers par 2000 dālderiem nopērk Hermeliņa muižu, kas 1563.gadā ar Kurzemes hercoga Gotharda Ketlera rīkojumu bija atdalīta no Rīgas pilsētas ganībām un kurai bija piešķirtas bruņinieku muižas tiesības tirgoties un darīt alu. Šeit tiek uzceltas vējdzirnavas un ierīkota kokzāģētava.

Notikumi pasaulē

2014. gadā Pasaules veselības organizācija (PVO), reaģējot uz Ebolas vīrusa epidēmiju, kas uzliesmojusi Āfrikas rietumos, izsludina globālu trauksmi un aicina pasauli palīdzēt vīrusa skartajām valstīm.

2014. gadā ASV sāk gaisa uzlidojums teroristu grupējuma "Islāma valsts" pozīcijām Irākā.

2007. gadā neatkarības cīņas varonis un Austrumtimoras pirmais prezidents Ksanana Gusmao kļūst par premjerministru.

2001. gadā oficiāli izšķiras Holivudas "zelta pāris" - aktieri Toms Krūzs un Nikola Kidmena.

1994. gadā Jordānijas un Izraēlas līderi atklāj pirmo robežšķērsošanas punktu uz abu valstu robežas pēc 46 gadu ilga naidīguma.

1991. gadā sabrūk 646 metrus augstais Varšavas radio masts, kas bija augstākā jebkad uzbūvētā konstrukcija.

1990. gadā Irāka paziņo, ka tā anektējusi Kuveitu kā savu 19.provinci, ASV nekavējoties nosūta karaspēku uz kaimiņvalsti Saūda Arābiju.

1976. gadā grupa "Boston" uzlaiž savu albumu "Boston", kas kļūst par visu laiku visvairāk pārdoto debijas albumu ierakstu industrijas vēsturē.

1974. gadā ASV prezidents Ričards Niksons uzrunā televīzijā paziņo, ka saistībā ar Votergeitas skandālu viņš atkāpjas no amata.

1969. gadā fotogrāfs Ians Maklilans iemūžina grupas "The Beatles" mūziķus, šķērsojam Ebijroudas pāreju Londonas ziemeļos. Laika gaitā šī fotogrāfija, kas izmantota Bītlu albuma "Abbey Road" vāka noformējumā, kļūst par vienu no 20.gadsimta ikoniskākajiem attēliem.

1967. gadā Indonēzijas, Malaizijas, Filipīnu, Singapūras un Taizemes ārlietu ministri Bangkokā paraksta deklarāciju par Dienvidaustrumu Āzijas nāciju asociācijas (ASEAN) izveidošanu.

1963. gadā Lielbritānijā notiek "Lielā vilciena aplaupīšana", 15 cilvēku grupai apturot Glāzgovas-Londonas pasta vilcienu un nolaupot 2,6 miljonus sterliņu mārciņu.

1949. gadā Butāna iegūst neatkarību.

1945. gadā Padomju Savienība piesaka karu Japānai un iebrūk Mandžūrijā.

1945. gadā ASV ratificē ANO hartu, kļūstot par trešo nāciju, kas pievienojusies ANO.

1942. gadā ASV tiek izpildīts nāvessods sešiem vācu sabotieriem, kas jūnijā izsēdās Longailendā.

1938. gadā Austrijā tiek uzsākta Mauthauzenes koncentrācijas nometnes būvēšana.

1929. gadā vācu cepelīns "Graf Zeppelin" sāk lidojumu apkārt pasaulei.

1918. gadā sabiedroto uzvara Amjēnas kaujā Pirmajā pasaules karā ievada veiksmīgu ofensīvu pret Vācijas armiju, kas vēlāk noved pie kara beigām.

1900. gadā ASV Masačūsetsas štata pilsētā Bruklinā sākas pirmā Deivisa kausa izcīņa tenisā, kuru divas dienas vēlāk iegūst ASV izlase.

1876. gadā amerikāņu izgudrotājs Tomass Edisons saņem patentu savam mimeogrāfam - drukāšanas mašīnai.

1863. gadā pēc sakāves Getisburgas kaujā konfederātu ģenerālis Roberts Lī nosūta konfederātu prezidentam Džefersonam Deivisam demisijas vēstuli, kas tiek noraidīta. Getisburgas kauja bija visasiņainākā cīņa Amerikas pilsoņu karā un bieži tiek uzskatīta par pagrieziena punktu.

1786. gadā franču alpīnisti Žaks Balmā un Mišels Gabriels Pakārs uzkāpj Monblāna virsotnē, kļūstot par pirmajiem cilvēkiem, kas iekarojuši šo kalnu.

1605. gadā Zviedrijas karalis Karls IX nodibina Somijas pilsētu Oulu.

1588. gadā Anglijas spēki Greivlainas kaujā sakauj spāņu spēkus, apturot Spānijas Armādas mēģinājumu iebrukt Anglijā.

1220. gadā Lihulas kaujā igauņu spēki sakauj Zviedrijas armiju.