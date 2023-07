FOTO: Dita Lūriņa-Egliena koķetē un griežas dejās ar miljonāru Jūliju Krūmiņu

Jūlijs Krūmiņš atzīst, ka Dita, viņaprāt, ir skaistākā un talantīgākā šā laika aktrise Latvijā. Ne velti, kad ar grandiozu balli un krievu humorista Maksima Galkina uzstāšanos Rīgas Latviešu biedrības namā miljonārs atzīmēja 75. jubileju, tieši Ditai ar vīru Mārtiņu Eglienu gaviļnieks uzticēja vakara vadītāju godu.

Pērn, vēl pirms presē izskanēja ziņas par Mārtiņa Egliena nopietnajām veselības problēmām saistībā ar balss zaudēšanu, Krūmiņš, padzirdējis par šo faktu, bija viens no pirmajiem, kurš ķērās pie telefonklausules un zvanīja Ditai, lai piedāvātu savu atbalstu – gan Šveices klīniku, kur veikt izmeklējumus, gan finansiālu palīdzību, ja tāda aktrises ģimenei būtu nepieciešama ārstēšanās sakarā.

Skatuves priekšā sarīko dejas šovu ar miljonāru

Nu Krūmiņš aicināja Ditu Lūriņu kļūt par svētku vadītāju, kad nesen Jūrmalā tika atklāta viņa ģimenes jaunuzceltā apartamentu viesnīca "Stories", kuras būvēšanā ieguldīti vairāk nekā seši miljoni eiro.

Un Dita sev uzticēto pienākumu paveica žilbinoši! Aktrise bija saposusies Holivudas sekssimbola Merilinas Monro tēlā un bija izcila, gan piesakot svinīgās uzrunas un priekšnesumus, gan stāstot viesiem par viesnīcas koncepciju un to, kā Krūmiņa ģimenei dzimusi ideja par skaistu vietu Jūrmalā, kur tiek godināti un cildināti latviešu sasniegumi un panākumi kā Latvijā, tā pasaulē. Tāpat Dita klātesošos priecēja ar brīnišķīgu dziedājumu, un visa bagātnieku burziņa laikā nepagurdama smaidīja, fotografējoties ar viesiem. Īpaši silti un koķeti Dita Lūriņa izturējās pret miljonāru Jūliju Krūmiņu. Pašu pirmo dziesmu, Merilinas Monro pasaulslaveno hitu "Wanna Be Loved by You", viņa simtprocentīgi veltīja svinību namatēvam, turpat skatuves priekšā Jūliju ieraudama reibinošā dejā, kuras izskaņā Krūmiņa kungs pat nometās aktrises priekšā uz ceļa un noskūpstīja viņas roku, izsaukdams apkārtesošajos skaļas ovācijas un aplausus.

...Tikmēr nostāk no apkārtējo skatieniem – metas ap kaklu citam

Ja Dita Lūriņa-Egliena nebūtu precēta sieviete, tad kāds, iespējams, šajā pasākumā nodomātu, ka viņas mīļotais vīrietis ir pianists Romāns Vendiņš. Jo kādā no retajiem atelpas brīžiem, izspraukusies cauri viesnīcas atklāšanas svinību viesu drūzmai, aktrise savā Merilinas Monro ampluā teciņiem pieskrēja pie maliņā, paēnī stāvošā pianista Romāna Vendiņa, kam negaidīti metās ap kaklu, cieši aplikdama rokas un piekļaudamās cieši, cieši ar visu augumu.

Nē, nē, mēs negrasāmies dot mājienu, ka aktrises un mūziķa starpā ir kādas “nepareizas” attiecības. Saprotams, ka, vairāku stundu garumā spēlējot Merilinu Monro, noskaņojums var kļūt nedaudz draiskāks, un arī slodze Ditai svinībās bija ne pa jokam, tāpēc, iespējams, šai mirklī un situācijā piekļaušanās skatuves partnerim otrpus skatuvei bija atbalsta un atslābināšanās paņēmiens. Turklāt Romāns Vendiņš kopš aizvadītā gada vasaras ir precēts vīrs.

“Tu tik labi un smuki te izskaties, ka nevaru nenofotografēt!” Dita bija dzirdama sirsnīgi sakām Romānam, izteiksmīgi ietupdamās un iemūžinādama mūziķi fotomirklī ar telefonkameru.