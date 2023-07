Mūziķis Gatis Irbe ticis pie bakalaura grāda

Pirms vairāk nekā desmit gadiem Gatis jau studēja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, bet 2021. gadā sāka uzņēmējdarbības studijas RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē. Viens no iemesliem, kāpēc viņš 37 gados iestājās augstskolā, bija, lai labāk pārvaldītu savu uzņēmumu – picēriju "O’Sole Mio!".

“Bet tas nebija primārais. Jau biju ieguvis pirmā līmeņa augstāko izglītību un vēlējos sevi vēl vairāk attīstīt biznesa virzienā. Man ir bijusi sāpīga pieredze, kad, nemākot rīkoties ar naudu, esmu to notrallinājis, ieguldot neveiksmīgos biznesos. Tāpēc papildu izglītība, jaunas zināšanas nāk tikai par labu. Esmu no cilvēkiem, kas grib domāt un attīstīties griboši,” paskaidro Gatis Irbe, kurš pazīstams kā hiphopa mūziķis Gacho un projekts Mesa.

Tagad viņam profesionālās bakalaura izglītības diploms ir kabatā. “Protams, ir liels prieks un zināmā mērā arī liels atvieglinājums, ka viss šīs mācību process ir beidzies,” emocijās dalās reperis, neslēpjot, ka mācības nebija no tām vieglākajām. “Godīgi sakot, viegli negāja, jo nav jau tās studijas augstskolā tik vienkāršas. Bija mācību priekšmeti, kas vairāk patika un līdz ar to padevās labāk, bija arī tādi, kas sagādāja lielākas grūtības. Piemēram, grāmatvedība. Tā mani ne visai uzrunāja, turklāt manā biznesā jau ir grāmatveži, kas visu nepieciešamo izdara manā vietā,” smejas Gatis, atzīstot, ka studiju noslēguma posmā bijis gluži kā īsts students, kas visu atstājis uz pēdējo brīdi: “Tas bija vissmagākais posms, jo sanāca tā, ka vienlaikus sakrita vairāki nozīmīgi darbi. Tas bija trakākais un saspringtākais mēnesis mūžā! Man līdz 25. maijam bija jānodod gan bakalaura darbs, gan arī pēdējie labojumi autobiogrāfiskajai grāmatai, kas iznāks rudenī. Bija arī vairāki citi lieli darbi, un tos visus nācās paveikt vienlaikus. Plus vēl visam tam biju iekrājis dažus studiju parādus, ko vajadzēja nokārtot. Tā kā nācās pamatīgi rauties uz visām pusēm. Bet kopumā viss studiju process bija ļoti foršs, gan kursa biedri, gan pasniedzēji. Nebija tā, ka man īpaši nāca pretī, vienkārši izturējās ar sapratni. Atlaides mācībās man kā atpazīstamam mūziķim netika dotas, biju tāds pats students kā visi. Un tas bija superīgi.”

Tagad, noslēdzis šo svarīgo dzīves posmu, Gatis Irbe atsāks aktīvu gatavošanos 19. augustā Mežaparka lielajā estrādē paredzētajam Gacho un Mesa lielkoncertam 25 gadi mūzikā. “Augstskola nu ir aiz muguras, grāmata arī nodota izdošanai, tagad jāpieķeras radošajām lietām – dzīve nav paredzēta tam, lai stāvētu uz vietas,” nosaka mūziķis.

