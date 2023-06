Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - kulta spriedzes sāgas turpinājums, seriāls par policistiem Bruklinā un bitītes Maijas dēkas

Atkal cīņā

Džons Viks uzzina par iespēju sakaut Augsto Galdu. Bet, lai gūtu iespēju nopelnīt savu brīvību, Vikam jāstājas pretī jaunam ienaidniekam, kam ir spēcīgi sabiedrotie visā pasaulē un kas pārvērtis ienaidniekos viņa senos draugus.

Filmā "Džons Viks 4" ("John Wick: Chapter 4") Holivudas “labais puisis” Kianu Rīvss jau ceturto reizi kāpj leģendārā algotņa kurpēs, brutāli izrēķinoties ar tiem, kas cenšas nodarīt viņam pāri vai stājas ceļā. Džona Vika filmu sērija ir ieguvusi kulta statusu – tā citu spraiga sižeta trilleru vidū ar savu neo-noir stilu izcēlās jau ar pirmo, 2014. gadā klajā nākušo "Džonu Viku". Sekoja turpinājumi, sekoja komiksu grāmatu sērija, videospēles, seko pat TV seriāls, tāpat gaidāms spinofs "Balerīna" ar jauno Holivudas superzvaigzni Anu de Armasu titullomā.

Kianu Rīvss, ko zinām ar neaizmirstajām lomām Matriksā un Ātrumā, atzīst – tēlot Džonu Viku ir jautri un aizraujoši. Tiesa, treniņi gan esot smagi. “Gatavošanās filmai vispār sākas ar treniņiem, lai būtu gatavs treniņiem,” nosmej aktieris, kas ir jau 58 gadus vecs un saka – trikus izpildīt un cīņu ainās filmēties kļūst arvien grūtāk. “Protams, es jūtu gadus,” atzīst Rīvss, piebilstot – palīdz tas, ka ir taču vairāk pieredzējis. “Man tiešām patīk Džona Vika pasaule,” atklāj aktieris, sakot paldies tiem, kas jau redzējuši sāgas ceturto daļu un stāsta, ka tā esot viena no visu laiku labākajām spraiga sižeta filmām. “Šī ir fiziski visvairāk no manis prasošā loma manā karjerā,” godīgi atzīstas Rīvss, kam nācies krietni uzlabot savas autovadīšanas prasmes. “O, tas tiešām bija aizraujoši! Griešanās par 180 grādiem, ātra braukšana uz priekšu, tad atpakaļgaita, apgriešanās, drifts… Bija jautri apgūt visus tos trikus un vienlaikus censties neizkrist no lomas.”

Aizraujošo asa sižeta filmu "Džons Viks 4" skatieties "Tet TV+ Filmu nomā" angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Policisti un Bruklina

Regīna Heivuda ir nesen amatā paaugstināta Austrumņujorkas inspektore.

Viņa vada policistu un detektīvu vienību, kuri nelabprāt darbā izmanto viņas radošās policijas darba metodes, kamēr apkārt valda nedroša sociālā vide un agras sabiedrības novecošanas pazīmes.

Seriālu "Austrumņujorka" ("East New York") skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Maija un kukaiņu karš

Klāt dižās bitītes Maijas jaunie piedzīvojumi!

Kad stūrgalvīgā bitīte Maija un viņas labākais draugs Villijs izglābj skudru princesi, viņi attopas varena kukaiņu kara vidū. Tas viņus aizvedīs uz jaunām, savādām pasaulēm un pārbaudīs viņu draudzības robežas.

Animēto piedzīvojumu filmu visai ģimenei "Bitīte Maija. Zelta ola" ("Maya The Bee 3: The Golden Orb") skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.