"Viņa var beigt dzīvi kā Eimija Vainhausa." Britnijas Spīrsas ģimene satraukusies, vai dziedātāja atsākusi lietot narkotikas

Sarunā ar “Daily Mail” amerikāņu popzvaigznes Britnijas Spīrsas bijušais vīrs Kevins Federlains paudis bažas, ka Britnija varētu būt ķērusies pie spēcīgu vielu lietošanas.

“Es baidos, ka viņa lieto metamfetamīnu. Es lūdzos, lai kāds par to pateiktu publiski un viņa visbeidzot atjēgtos. Jūs pat nevarat iedomāties, cik tas ir briesmīgi. Viņa ir manu zēnu māte. Katru reizi, kad zvana telefons, man ir bail, ka sekos šausmīgas ziņas. Es negribu, lai mūsu dēli kādu rītu pamostos un atklātu, ka viņu māte ir mirusi no pārdozēšanas,” izteicies Federlains, kurš ik mēnesi no šķirtās sievas saņem ļoti prāvu summu alimentos – 40 000 ASV dolāru.

“Britnija var beigt kā Eimija,” piebildis popzvaigznes tēvs Džeimijs Spīrss, ar to domājot britu dziedātāju Eimiju Vainhausu, kura 27 gadu vecumā nomira no saindēšanās ar alkoholu, raksta žurnāls “Hello”.

Jāatzīst, ka šobrīd Britniju ietekmēt nevar ne viens, ne otrs no publiski savas bažas paudušajiem viņas ģimenes vīriešiem. Pēc tam, kad 2021. gadā visbeidzot tika atcelta aizbildnība pār dziedātāju, viņa ne reizi vien negatīvi izteikusies par saviem radiniekiem, kas viņu 13 gadus bija turējuši kā ieslodzījumā. Tikai nesen Britnija sākusi sakārtot attiecības ar māti Linnu Spīrsu un ļāvusi faniem noprast, ka pēc ieilgušajām nesaskaņām, abas ir ceļā uz samierināšanos. Pagājušajā mēnesī viņas pirmo reizi satikās pēc vairāku gadu naida un sarunājās aptuveni pusstundu, pēc kā Britnija publicēja aizkustinošu ierakstu soctīklos, kurā atzina, ka jūtas svētīta.