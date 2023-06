Pēdējoreiz notiks festivāls “Summer time – aicina Inese Galante”

“Jau septiņpadsmit gadus festivālam “Summertime – aicina Inese Galante” pieder mana sirds un dvēsele, un tieši tāpēc šovasar mēs Dzintaru koncertzālē sarīkosim īstus svētkus klausītājiem – koncertus, kuros uzstāsies augstākās raudzes pasaulslaveni mākslinieki no La Scala, Metroplitēna operas, Sanremo festivāla un Brodvejas, kā arī mūsu jaunie talanti, kas jau paspējuši pārsteigt visu pasauli. Esmu gandarīta, ka festivāls šo gadu gaitā ir kļuvis par vienu no krāšņākajiem mūzikas pasākumiem Latvijā un kultūras vizītkarti Jūrmalai. Taču septiņpadsmit gadi ir ilgs laiks. Es augstu novērtēju savas meitas Diānas neatsveramo ieguldījumu festivāla organizēšanā, viņas uzlikto augsto latiņu un gaumes izjūtu. Bez Diānas festivālā “Summertime – aicina Inese Galante” nebūtu tik daudz krāsu un emociju. Bet Diāna vēlas pievērsties jaunām idejām, iespējām un projektiem, tāpēc mēs esam nolēmušas, ka šogad augustā festivāls notiks pēdējo reizi, “ teic festivāla mūza un patronese, operdziedātāja, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Inese Galante. Viņa arī uzsver – pati turpinās dziedātājas karjeru, kā arī īpaši pievērsīsies savam misijas darbam, jauno izpildītāju konkursa “Ineses Galantes talanti” rīkošanai. Ineses Galantes fonds arī turpinās rīkot augstvērtīgus mūzikas pasākumus ar starptautisku zvaigžņu piedalīšanos.

“Kad mamma man uzticēja rīkot viņai tik dārgo festivālu “Summertime – aicina Inese Galante”, sākumā piekritu vien uz gadu un priecājos, ka varēšu izmantot savu starptautisko pieredzi, iedzīvinot festivālā jaunas tradīcijas un nostiprinot to Eiropas līmenī. Man tas bija aizraujošs piedzīvojums, un vienpadsmit gadi paskrēja nemanot. Bet ir laiks doties tālāk, meklēt jaunus izaicinājumus un formātus. Esmu pateicīga festivālam un visiem cilvēkiem, ar ko gadu gaitā esmu strādājusi – jūs man palīdzējāt augt šajā jomā, mācīties un paveikt lielas lietas. Pateicoties es arī no jauna iepazinu Latviju, jo no šejienes aizbraucu bērnībā. Atgriezos jau pieaugusi, lai palīdzētu mammai ar “Summertime – aicina Inese Galante”, šeit piedzima mans dēls, un tagad par savām mājām uzskatu ne tikai Diseldorfu, arī Rīgu un Jūrmalu. Latvija man ir devusi iespēju satikt ļoti daudz brīnišķīgu cilvēku un gūt fantastiskas emocijas. Tāpēc šovasar mans galvenais uzdevums būs sarīkot īstus svētkus ikvienam festivālā “Summertime – aicina Inese Galante”, lai tā noslēgumā mēs varētu pacelt šampanieša glāzes par jauniem sasniegumiem!” aicina festivāla direktore Diāna Galante.

Festivāla “Summertime – aicina Inese Galante” programmā šovasar iekļauti seši koncerti. Atklāšanas koncertā 10. augustā uzstāsies virtuozi Latvijas pianisti Andrejs Osokins, Reinis Bērziņš, Daumants Liepiņš un Aurēlija Šimkus. 11. augustā jestru ballīti iegriezīs Balkānu ritmu karalis Shantel. 12. augustā klausītājus pulcēs Ineses Galantes vakars “Viva amore!”, kurā līdz ar dīvu uz skatuves kāps Metropolitēna operas un Milānas La Scala solists, ukraiņu bass Aleksandrs Cimbaļjuks, Latvijas Nacionālās operas un baleta (LNOB) solists Artjoms Safronovs, pie klavierēm austriete Grēta Erhartere – Sargsjana, uzstāsies arī jaunie mākslinieki. 12. augusta vakarā – arī Sanremo konkursa vairākkārtējs laureāts, Itālijas Eirovīzijas zvaigzne Rafaels Gvalaci. 13. augustā koncertā “Jaunie un spožie” uzstāsies saksofoniste Ilva Ešenvalde, LNOB soliste Inna Kločko un vijolnieks Andrejs Jegorovs. Savukārt festivāls noslēgsies 13. augusta vakarā ar Ūtes Lemperes monoizrādi “Tikšanās ar Marlēnu”, kas tapusi pēc aktrises trīs stundu garas telefona sarunas ar leģendāro Holivudas zvaigzni Marlēnu Dītrihu.

Biļetes uz festivālu pieejamas “Biļešu paradīzē”. Festivālu atbalsta: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, Anders Walls Stiftelse, zvērinātu advokātu birojs "Klotiņi un Serģis", Maserati Rīga, Lavazza, Semarah Hotels, tipogrāfija Eveko, A/S Antalis, SIA “TRIDENS”. Informatīvie atbalstītāji: izdevniecība “Rīgas viļņi”, TVNET, RE:TV, L’Officiel, Ljublju, Radio SWH, Radio MIX FM.