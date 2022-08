"Cilvēki domā, ka esmu amerikāniete, jo savus ziņojumus sociālajos tīklos pārsvarā publicēju angļu valodā. Bet nē. Esmu visīstākā latvju zeltene, un mani sekotāji ir no visas pasaules,” tā par sevi teic Baiba Klints - telekanāla "STV Pirmā!" šova "Slavenības. Bez filtra" jaunā zvaigzne, kura skatītājus ievedīs sabiedrības krējuma ballīšu aizkulisēs. Tikmēr žurnālam "Kas Jauns" Baiba pastāstījusi, kā izsitusies Amerikā un kā ir ballēties kopā ar Holivudas slavenībām.

Deja atver durvis

Baibai ir 33 gadi, dejo viņa jau vairāk nekā 20 gadu. “Deja ir mana aizraušanās, uzreiz sapratu, ka tā ir mana sirdslieta! Tā ir kļuvusi arī par manu nodarbošanos. Dejošana aizņem lielāko laiku no manas dzīves. Patiesībā tieši ar dejošanu iemācījos kļūt neatlaidīga, mērķtiecīga, tieši ar dejošanu sapratu, ka viss ir iespējams arī ārpus Latvijas – vajag tikai darīt,” uzsver Baiba.

Viņa saka, ka sākums, protams, bijis grūts, jo vajadzēja taču sevi pierādīt. Ar laiku viņa sāka ceļot pa pasauli, piedaloties dažādās deju nometnēs, un latviešu meitenes talants tika ievērots un novērtēts. “Pierādīju, ka nav svarīgi, no kuras valsts nāc, galvenais ir ticēt savām spējām, izmantot visas iespējas, kas tiek piedāvātas. Tas man atvēra daudzas durvis. Es trenējos un trenējos, braucu uz nometnēm un deju pasākumiem Eiropā, un tur iepazinos ar cilvēkiem no ASV. 2014. gadā aizbraucu uz Losandželosu, uzstājos kopā ar vienu no pasaulē zināmākajām horeogrāfu grupām "MOS Wanted Crew" ļoti prestižā deju pasākumā "World Of Dance LA Final". Tas bija laiks, kad "YouTube" guva strauju popularitāti, tajā ar kolēģiem publicējām savas dejas, horeogrāfiju. Un ar to mani ievēroja, mans vārds kļuva zināms ne tikai Amerikā, bet arī Eiropā. Un tas jau bija liels sasniegums,” stāsta dejotāja.

Filmējas pasaulslavenā klipā

Viens no "YouTube" publicētajiem viņas deju video pirms septiņiem gadiem kļuva par interneta sensāciju, šo video savos sociālajos tīklos uzslavēja tādi pasaulē labi zināmie reperi Tyga, Kriss Brauns, Eminems, Fat Joe, mūziķis Omarion, dziedātāja Kristīna Miliana, aktieris Marlons Vaijans un citas pasaules šovbiznesa zvaigznes.

“Es neticēju, ka šie mākslinieki patiešām padalījās ar manu video. Domāju, ka tie ir kaut kādi viltus konti, bet pārbaudīju – tie patiešām bija šie cilvēki! Tas man bija liels pārsteigums, es to negaidīju. Es vienkārši nofilmēju to, ko man patīk darīt. Šis video iznesa pasaulē gan manu, gan Latvijas vārdu,” atceras Baiba Klints, piebilstot: “Es pat togad tiku pieminēta starp tām Latvijas sievietēm, kas iznesušas Latvijas vārdu pasaulē. Biju vienā topā ar Vairu Vīķi-Freibergu! Tas patiešām bija wow! Tas man deva pārliecību, ka esmu uz pareizā ceļa, ka esmu atradusi savu dzīves nodarbošanos, ka varu būt piemērs citiem latviešiem!”

Pēc šā sasnieguma Baiba savā karjerā iekaroja jaunas virsotnes. Viņa pat filmējās slavenā puertorikāņu repera Daddy Yankee videoklipos: “Esmu pazīstama ar ukraiņu horeogrāfu Greg Chapkis, kas jau daudzus gadus dzīvo Amerikā. Tieši tobrīd atkal biju Amerikā, un satiekoties viņš man piedāvāja filmēties dziesmas "Con Calma" klipā. Tajā gadā tas bija viens no skatītākajiem mūzikas videoklipiem pasaulē, un būt daļai no kaut kā tik grandioza un populāra ir diezgan sirreāli. Bet tajā pašā laikā sapratu, cik patiesībā viss ir iespējams.”

Kā neizkrist no aprites

“Šobrīd mans dzīvesstils ir ceļot pa pasauli, vadot deju meistarklases. Tas ir mans darbs, un nav nekā labāka, ko vēlēties, – savu sapni izdzīvot realitātē. Sapazīstos ar daudziem interesantiem cilvēkiem, apmeklēju aizraujošus pasākumus,” par savu dzīvi saka latviešu daiļava.

Tagad Baiba ar savām meistarklasēm brauks pa Eiropu un Kanādu, bet uz Ameriku dosies janvārī. “Tad jau atkal, cerams, man pavērsies daudz jaunu un interesantu iespēju,” nosaka dejotāja un, vaicāta, kas ir galvenais, lai nokļūtu šādā apritē, atbild: “Ir daudz sevī jāiegulda. Es joprojām daudz laika pavadu treniņos. Ir daudz jāstrādā ar sociālajiem tīkliem, jāpublicē video no meistarklasēm, pasākumiem. Tas mūsdienās ir viens no ātrākajiem veidiem, kā likt par sevi runāt. Deju pasaule ir ļoti liela, tajā pašā laikā arī maza. Daudz ko izsaka kontakti, un – jo vairāk pazīšanos, jau vairāk iespēju. Visu laiku ir jābūt apritē, jābrauc uz pasākumiem un deju nometnēm.

Jo vairāk būsi apritē, jo vairāk liksi par sevi runāt; jo vairāk satiksies ar cilvēkiem, jo lielākas iespējas pavērsies. Bet pats galvenais – pašam jābūt aktīvam, nevajag gaidīt, kad kaut kas nokritīs no gaisa.

Ir nepārtraukti jāpilnveidojas, jāattīsta talants, jāiegulda sevī. Tikai tā var kaut ko sasniegt. Es dejās esmu pavadījusi vairāk nekā 20 gadu, un man ir liels prieks, ka vēl neesmu zaudējusi to dzirksti un prieku, ko man tā dod. Šobrīd jaunā paaudze ātri attīstās, tehnoloģiju un komunikāciju iespējas pieaug, līdzekļu, kā sevi pilnveidot, ir aizvien vairāk, viss kļūst vieglāk pieejams, tāpēc konkurence ir ievērojama, tāpēc es nevaru atslābt, man ir jātur līdzi, jātrenējas, jāizdomā dejā kas jauns, ar ko pārsteigt. Man pat šķiet, ja treniņos esmu paņēmusi nedēļu pauzi, jau esmu pamatīgi atpalikusi no citiem. Jo attīstība patiešām ir ļoti strauja, visu laiku jābūt šajā plūsmā.”

Ar slavenībām ballējas pat kapos

Šovbiznesa neatsverama sastāvdaļa, protams, ir arī ballītes, un tajās Baiba Klints ne reizi vien piedalījusies. Arī Amerikā, kur satikusi daudzas slavenības. “Daudziem šķiet, ka Holivuda ir kaut kas nesasniedzams, bet patiesībā tā nav. Tur patiešām var satikt pasaules šovbiznesa zvaigznes. Gan uz ielas, gan ballītēs. Tā ir ierasta lieta,” saka dejotāja, un ieved "Kas Jauns" lasītājus ballīšu aizkulisēs.

“Kur vien braucu, tur ballītes ir daļa visu šo pasākumu. Reiz kādā klubā biju uz amerikāņu repera Krisa Brauna dzimšanas dienu. Viņš gan pats tur parādījās uz īsu brīdi, taču, ak mans Dievs, es biju vienā telpā ar pašu Krisu Braunu! Esmu bijusi Perisas Goebelas (Dženiferas Lopesas horeogrāfe, kura taisīja Riannas priekšnesuma šovu "Super Bowl") mājās ballītē kopā ar reperi Redfoo, esmu bijusi dziedātājas Meraijas Kerijas mīļotā puiša, dejotāja Braiana Tanakas dzimšanas dienas ballītē un citās, kur satikusi daudzu mūzikas zvaigžņu dejotājus, horeogrāfus... No vienas puses, tā ir ierasta lieta, viņi visi ir normāli cilvēki, un ballītes ir kā ballītes, bet, no otras puses, saproti, ka esi bijusi daļa no šādu pasaules zvaigžņu svinībām,” uzskaita Baiba.

Kā var iekļūt šādās ballītēs? Vai ir īpaši ielūgumi, uzaicinājumi? Kā Baiba tajās nokļūst? “Parasti uzaicina draugi un paziņas. Kāds pazīst svinību namatēvu un paņem līdzi arī draugus. Tur uz vietas iegūsti jaunas paziņas, viņi uzaicina uz citu cilvēku ballītēm, tā tas viss notiek,” paskaidro dejotāja.

Vai tas nozīmē, ka uz svinībām pie šovbiznesa zvaigznēm var nokļūt pilnīgi sveši cilvēki? “Pārsvarā darbojas uzticēšanās, ka līdzi paņemtie neradīs problēmas. Galvenais, lai foršs cilvēks un ar viņu ir interesanti. Ieejas maksas nav, katrs no viesiem paņem līdzi šo to uz galda liekamu. Bet ballītes, kā jau ballītes – visi vienkārši bauda atpūtu draugu un paziņu lokā. Iedzer, dejo, pļāpā, spēlē dažādas spēles, bieži dzied karaoke, un visiem ir pilnīgi vienalga, cik labs dziedātājs esi. Ir bijušas arī visādas tematiskās ballītes. Reiz Redfoo dzimšanas dienas ballītes pirmā daļa notika kapsētā, kur uz projektora tika rīkots brīvdabas kinoseanss. Tur gan sajutos diezgan nekomfortabli.”

Zināms, ka par ballīšu karalieni dēvētajai Parisai Hiltonei pat piemaksā milzu summas, lai viņa ar savu klātbūtni pagodinātu kādas svinības. Baiba gan iesmejas, ka pagaidām viņa tādu līmeni vēl neesot sasniegusi, taču dažreiz viņa tiekot nosaukta par Parisu Hiltoni! “Varbūt tas manu blondo matu dēļ, arī sejas vaibsti mums ir līdzīgi! Vai es gribētu iegūt tādu statusu kā īstajai Parisai? Nezinu, vai tas būtu mans mērķis, vai uz to es tiecos. Es tomēr gribu palikt populāra kā dejotāja un deju pasniedzēja. Ja es tikai ballētos, tad pa kuru laiku dejotu? Bet es noteikti gribētu sasniegt statusu, lai cilvēki gribētu redzēt mani savā kompānijā, savās svinībās arī tāpēc, ka es veidoju foršus ballīšu apskatus.”

