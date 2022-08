FOTO: sabiedrībā zināmi ļaudis un citi klasiskās mūzikas cienītāji apmeklē Dzintaru koncertzāles sezonas vērienīgāko pasākumu

Festivāla, kas ritēs visu nedēļas nogali, organizatori ir sagatavojuši ļoti piesātinātu programmu, kuras ietvaros Dzintaru koncertzālē skatītājus priecēs pasaules līmeņa zvaigznes, pati operas dīva Inese Galante un viņas draugi – brīnišķīgi Latvijas mūziķi, kā arī īpaša viešņa no Ukrainas un konkursa “Ineses Galantes talanti” laureāti. Šīs vasaras festivāla galvenais mērķis – dāvāt viesiem pozitīvas enerģijas lādiņu un vienotības sajūtu, kas mums visiem ir tik vajadzīga šajā sarežģītajā laikā.

Šogad festivāls “Summertime — aicina Inese Galante” priecē ne vien ar bagātīgu muzikālo programmu, bet arī ar spilgtu radošo sadarbību tēlotājmākslā. Pateicoties Latvijas mākslinieču Kristīnes Luīzes Avotiņas un Elitas Patmalnieces talantam, mākslinieku uzstāšanos Dzintaru koncertzālē papildinās unikālas dekorācijas. Kristīnes Luīzes Avotiņas spilgtie un pozitīvie darbi festivāla atklāšanas dienā, 18.augustā, papildināja "Igudesman & Joo" komēdijšovu, bet Elitas Patmalnieces ekscentriskās, košās krāsas un etniskie motīvi 19. augustā kļūs par "Shantel & the Bucovina Club Orkestar" ugunīgā šova.

Pateicoties Ineses Galantes fonda ilggadējai sadarbībai ar "Art Riga Fair" iniciatori un organizatori, mākslas galerijas Happy Art Museum dibinātāju Gaļinu Maksimovu Dzintaru koncertzāles teritorijā festivāla laikā būs apskatāmi šīs mākslas galerijas visslavenākie darbi. Tostarp Egona Perševiča slavenā “Nāriņa no Liepājas”, kā arī Matiasa Jansona neparastā skulptūra “Purva ekspresis” - zelta zivtiņa, kas tiks uzstādīta tādā veidā, lai ikviens interesents varētu tai pieskarties – “veiksmei”.

18. augustā festivālu “THE BEST OF Summertime — aicina Inese Galante” atklāja sensacionālā Austrijas dueta 'Igudesman & Joo" uzstāšanās. Aleksejs Igudesmans un Hjans Ki Džu ir ne tikai ģeniāli klasiskās mūzikas izpildītāji, bet arī absolūti inovatori muzikālās komēdijas jomā. Kopā ar Izraēlas kontrabasistu – virtuozu Ādamu Ben Ezru mākslinieki Latvijas publikai piedāvās jaunu azartisku programmu ar nosaukumu "Play it Again". Šovā būs redzami dueta labākie priekšnesumi, kas vienmēr izraisa publikas sajūsmu visā pasaulē.

19. augustā ar devīzi “Jūrmala dejos” Dzintaru koncertzālē uzstāsies globālo tendenču noteicēji Balkānu mūzikas žanrā, īsti muzikālie huligāni un virtuozi no Vācijas - "Shantel & the Bucovina Club Orkestar". Ar savām performancēm viņi rotā lielākos festivālus, uzstājas labākajās pasaules koncertzālēs un neviens skatītājs nespēj nosēdēt uz vietas, lai nelaistos dejā viņu karstasinīgās mūzikas pavadībā. Harismātisks pankroka, regeja, grieķu, rumāņu un ukraiņu garīgās mūzikas kokteilis – tā īsumā var aprakstīt Shantel un viņa virtuozās grupas "Bucovina Club Orkestаr" radīto skaņdarbu žanru daudzveidību. Šī mūzika, no kuras burtiski dzirksteļo enerģija un kas dzēš robežas starp stiliem, dāvās ikvienam, kas tai pieskaras, eiforijas un absolūtas brīvības sajūtu.

Vakara ietvaros skatītāji dzirdēs arī Ukrainas Nacionālās operas teātra solisti, lirisko soprānu Olgu Matjušenko, kas kara dēļ bija spiesta pamest dzimto valsti. Latvijas publikai Matjušenko konkursa “Ineses Galantes talanti” pavadībā dziedās ārijas no operas “Natalka Poltavka”.

20 augustā plkst. 18:00 Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē notiks īpašs koncerts “Viva Mīlestība!”. Pasākumā piedalīsies pati festivāla mūza Inese Galante un viņas draugi – populāri Latvijas izpildītāji un mūziķi, kā arī konkursa “Ineses Galantes talanti” uzvarētāji. Operas dīva uzstāsies kopā ar vienu no vispieprasītākajiem Latvijas pianistiem, prestižu pasaules konkursu uzvarētāju Andreju Osokinu un izcilo kontrtenoru Sergeju Jēgeru. Koncerts “Viva Mīlestība!” — tā ir unikāla iespēja dzirdēt īstus operu šedevrus klavieru pavadījumā. Zālē, kuras unikālā akustika liek operas vokālam skanēt neparasti tuvu un personiski, taču vienlaikus arī majestātiski, klausītāji varēs pilnībā izbaudīt gan iecienīto mākslinieku virtuozos priekšnesumus, gan arī jaunus muzikālos atklājumus.

Piesātināto muzikālo vakaru jau plkst. 20:00 turpinās leģendārā Vācijas nujazz kolektīva "Club Des Belugas" uzstāšanās. Club Des Belugas mūzika ir atpazīstama jau no pirmajām notīm. Tā ir izmantota Samsung, LG, BMW, Mercedes-Benz, Martini, Victoria Secret un vairāk nekā desmit citu populāru zīmolu reklāmās, bet grupas skaņdarbi ir iekļauti simtiem dažādās izlasēs. Džezs, fankmūzika, soulmūzika, Brazīlijas ritmi, launžs un bosanova – tā ir tikai daļa no “belugu” muzikālā repertuāra. Viņu koncerti notiek pārpildītās zālēs visā pasaulē, un tagad viņi atgriežas Jūrmalā. Dzintaru koncertzāles viesus gaida ne tikai brīnišķīga koncertprogramma, bet arī iepazīšanās ar jauno grupas “pērli” – zviedru dziedātāju Annu Luku, kura apburs klausītājus ar dvēselisku vokālu un elegantu izpildījuma manieri.

21. augustā plkst. 20:00 festivāla noslēguma vakarā notiks muzikālā šova - pasaules dižpārdokļa "Piaf! The Show" – Latvijas pirmizrāde. Izrāde vēsta par franču šansona leģendas Edītes Piafas dzīvi un daiļradi, ļaujot skatītājiem pilnībā izbaudīt pagājušā gadsimta sākuma Parīzes atmosfēru. Filmas “Dzīve rozā krāsā” iedvesmotais šovs, kura autors ir teātra režisors no Nicas Žils Marsals, ar Piafas dziesmām un spilgtām vizualizācijām atklāj dižās dziedātājas stāstu. Viņa ir kļuvusi par vienu no Francijas simboliem.

Līdztekus šovam leģendārās franču dziedātājas cienītājus Latvijā šajā vakarā gaida vēl viens pārsteigums: unikāla iespēja personiski iepazīties galvenās lomas izpildītāju – aktrisi Natāliju Lermitu un citiem māksliniekiem, kuri uzstāsies "Piaf! The Show", un uzdot tiem dažādus jautājumus. Tikšanās notiks Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē plkst. 18:00.

Četrus vakarus uz vienas skatuves ar pasaules līmeņa māksliniekiem uzstāsies iepriekšējo konkursu “Ineses Galantes talanti” laureāti: dueta Igudesman & Joo muzikālajā komēdijšovā piedalīsies Matvejs Fokins (klavieres), Katrīna Anna Rando (čells) un Marta Aurēlija Rando (vijole). Kopā ar azartisko Shantel un viņa Bucovina Club Orkestar uzstāsies Pāvels Vasiļkovs (akordeons), bet koncertā Viva Mīlestība! piedalīsies jaunais baritons Daniils Kuzmins, spožais LNO solists, tenors Artjoms Safronovs, saksofonists Ignātijs Triškins, Aleksandrs Komka (klavieres), bet festivāla noslēguma pasākumā – muzikālajā šovā “Piaf! The Show” – jaunā talantīgā pianiste Melisa Takanbekova.

Biļetes uz festivālu nopērkamas "Biļešu Paradīze" tīklā: https://www.bilesuparadize.lv/ru/custompage/3066.