Depresija, nenovīdība un vajāšana - kāda ir Holivudas zvaigžņu slavas smagā nasta

Kā sabiedrības kopīpašums

Mūziķe Billija Ailiša (20) bija vien 17 gadu jauna, kad kļuva par slavenību, par mūzikas sensāciju, kura nominēta sešām "Grammy" balvām.

Jauniegūto slavu pavadījusi depresija. Pa šiem trim gadiem jaunā sieviete pie slavas esot sākusi pierast, tomēr nespējot beigt brīnīties par sabiedrības attieksmi: “Esmu lidmašīnā, un pienāk divas meitenes, piebaksta man pie sejas un uztaisa selfiju laikā, kad es pārgurusi cenšos aizmigt... Cilvēki ir aizmirsuši, kas ir cieņa.”

Ķermenis, nevis personība

Pateicoties "Netflix" seriālam "Stranger Things", aktrise Millija Bobija Brauna kļuva par zvaigzni jau 12 gadu vecumā.

Millija Bobija Brauna fanu ielenkumā. (Foto: Eric Charbonneau/Shutterstock/ Vida Press)

Kino industrijā, kur jau tā valda jaunu sieviešu seksualizēšana, Millija pamanījusi, ka līdz ar pilngadības sasniegšanu kā jauns un intensīvs vilnis šis process aktivizējies vēl vairāk. “Manuprāt, tas ir piemērs tam, kas notiek pasaulē un kā jaunas meitenes tiek padarītas par seksuāliem objektiem. Ar šo jautājumu cenšos tikt galā jau kopš karjeras sākuma,” viņa uzsver, piebilstot, ka publiska dzīve ir smaga visiem un jo īpaši jaunām meitenēm aktrisēm.

Slava bez sasniegumiem

Čets Henkss – aktieru Toma Henksa un Ritas Vilsones dēls –, lai gan pats nav nopelniem bagāts, saskaras ar vecāku slavas nastu.

Čets un Toms Henksi. (Foto: CAMERA PRESS/Walter McBride / Vida Press)

“Slavai ir savas priekšrocības, bet dažkārt var būt diezgan jocīgi,” viņš atzīst, uzsverot, ka novērtē iespēju ceļot ar privātām lidmašīnām, nakšņot lieliskās viesnīcās. “Mana pieredze bija sarežģīta, jo es pat neesmu slavens. Es tikai esmu slavenību bērns, pats neesmu izdarījis neko, lai būtu pelnījis jelkādu atpazīstamību. Cilvēkiem par mani ir viedoklis, vēl pirms ir iespēja ar mani iepazīties.” Šo iemeslu dēļ vīrietis esot uzlicis “skarbuma masku” ne tikai no dusmām, bet arī no kauna un vainas apziņas par to, ka ir uzaudzis privileģētākā vidē.

Nenovīdībai nav robežu

Mūziķe Sia uzsver, ka nav pat jāiziet ielās, lai sastaptos ar nicinājumu: “Es pat neeju "Twitter". Jo te cilvēki atļaujas teikt tādas lietas kā: ceru, dabūsi vēzi un nomirsi. Ziniet, tas ļoti sāpina.”

Ārpus Lielisko kluba

Pat multizvaigzne ar neskaitāmu gadu pieredzi – aktrise, mūziķe Dženifera Lopesa -sūdzas, ka nejūtoties Holivudā pieņemta.

Viņasprāt, iemesls ir, ka viņai šūpulī nav bijusi ielikta ne nauda, ne slava: “Man vienmēr ir bijusi sajūta, ka esmu spiesta rāpties no pašas apakšas uz augšu. Vienmēr. Nepamet sajūta, ka neesmu tā, kura te ir pelnījusi atrasties. Varbūt tāpēc, ka esmu puertorikāniete, no Bronksas, sieviete.” Interesanti, ka, pat neraugoties uz sasniegumiem, šī sajūta viņu neesot pametusi: “20, 25 gadus cilvēki turpina apgalvot, ka neesmu lieliska, glīta un izpildu jauku mūziku, bet tas nav nekas īpašs. Gadu laikā esmu daudz paveikusi, bet tāpat neesmu daļa no lielisko bariņa. Tas sāpina.”

No vienas galējības otrā

Teilors Lautners par slavenību kļuva jau 16 gadu vecumā, kad filmējās kulta filmās "Krēsla".

Protams, tīneidžera vecumā piedzīvot, ka seko 12 auto, lidostas pārpildītas ar kliedzošiem faniem, ir grūti. “Man bija bail doties ārā no mājas, biju stresā un panikā. Tāpēc gluži vienkārši slēpos,” viņš 10 gadu laikā nav bijis ne pārtikas veikalā, ne lielveikalā, ne kino.

Viena sieviete pret 20 vīriešiem

Pēc seriāla "Karalienes gambīts" par slavenību 25 gadu vecumā kļuva galvenās lomas atveidotāja Anja Teilore-Džoja.

Anja Teilore-Džoja. (Foto: Eric Charbonneau/Shutterstock/ Vida Press)

Un attiecībā uz paparaci fotogrāfiem tas it nemaz neesot jautri: “Ir reizes, kad esi viens cilvēks pret 20 vīriešiem. Tas ir ļoti biedējoši, kad vīriešu bari ar kamerām skrien pakaļ pa ielu.”

Nopirkta

Komiķe Eimija Šūmere bija Dienvidkarolīnā, kad kāds vīrietis esot viņu pārbiedējis un, neraugoties uz aktrises iebildumiem, pieprasījis uzņemt selfiju. “Es lūdzu, lai viņš pārtrauc, uz ko viņš atbildēja: “Šī ir Amerika, un mēs esam par tevi samaksājuši.””