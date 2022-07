FOTO: operas dīva Elīna Garanča Dzintaros pulcē elitāru publiku

Kā šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns", grandiozais notikums pulcēja neskaitāmus opermūzikas cienītājus, un daudzi viesi bija ieradušies no citām valstīm, lai Dzintaru koncertzālē varētu izbaudīt latviešu operzvaigznes un viņas draugu uzstāšanos. Apmeklētāju vidū bija arī daudzi sabiedrībā zināmi opermākslas un Garančas talanta cienītāji.

Dziedātāja Elīna Garanča, tāpat kā daudzi skatuves mākslinieki, šovasar ar jaunu jaudu pilnvērtīgi atsākuši koncertdarbību, ko pēdējos gados pamatīgi ietekmēja un ierobežoja Covid-19 pandēmija. Žurnālam "Kas Jauns" Garanča nesen atzina, ka par zaudētajiem skatuves gadiem nepārdzīvo, jo beidzot dzīvē guvusi skaistu, pilnvērtīgu laiku kopā ar ģimeni – vīru un bērniem.

“Šogad aprit 16 gadi, kopš apprecējos ar Karelu, un šie pandēmijas gadi, šis laiks mūsu ģimenei patiešām bija unikāls. Ja iepriekš nemitīgi ceļojām no valsts uz valsti – te kopā, te atsevišķi –, tad tagad piedzīvojām to apbrīnojamo situāciju, kad visi esam, kad visi varam būt kopā. Mēs to ļoti izbaudījām,” atzina pasaulē atzītā un cildinātā māksliniece. Visai daudz laika viņai izdevies pavadīt arī dzimtenē, kur ar prieku nodevusies dārza darbiem, tādējādi gan gūstot gandarījumu, gan sazemēšanos, gan ciešu kontaktu ar dabu.

