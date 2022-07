FOTO: festivālā "Liepājas vasara" tiekas pasaules opermūzikas zvaigznes

Festivāla atklāšanas koncertā izskanēja Džuzepes Verdi, Džakomo Pučīni, Riharda Vāgnera, Franča Lehāra, Pjetro Maskanji, Antona Rubinšteina un Rudžero Leonkavallo valdzinošās operu melodijas.

Jaunā Serbijas opermūzikas dīva Marija Jeliča nopietnu profesionālo karjeru uzsākusi tikai pirms dažiem gadiem, bet jau iekarojusi klausītāju un kritiķu simpātijas daudzās pasaules valstīs. Diriģents Atvars Lakstīgala šo dziedātāju sauc par vienu no Eiropas uzlecošajām zvaigznēm. Pērn ar sajūsmas pilnām kritiķu atsauksmēm tika uzņemts Marijas Jeličas solokoncerts vienā no prestižākajām koncertvietām pasaulē – Ņujorkas Kārnegija zālē. Marija Jeliča pabeigusi Matemātisko ģimnāziju un Kostas Manojloviča mūzikas vidusskolā apguvusi flautas spēli un dziedāšanu, viņa studijas turpināja Belgradas Universitātes Elektrotehnikas fakultātē, dziedāšanas māku pilnveidojot pie Belgradas operas vadošās solistes Jasmīnas Trumbetas Petrovičas. 2017. gadā Marija pievienojās Belgradas Nacionālā teātra operas studijai un kopš tā laika saņēmusi balvas gan nacionālajos, gan starptautiskajos dziedāšanas konkursos.

Leģendārā Lučāno Pavaroti skolnieks Dario di Vietri plūcis laurus un guvis ievērojamas kritiķu atsauksmes daudzos prestižos pasaules operteātros. Absolvējis Milānas konservatoriju un 2009. gadā piedzīvoja savu profesionālo debiju Pinkertona lomā Džakomo Pučīni operā "Madama Butterfly". Di Vietri ir fenomenālas balss īpašnieks, ar iespaidīgu diapazonu un kristāldzidrām augšējām notīm, kas tiek raidītas ar spēku un vieglumu. Kritiķi vērtē, ka di Vietri nākotnē var sasniegt savu tautiešu Pavaroti un Plasido Domingo profesionālos augstumus.

Spožākais latviešu basbaritons Egils Siliņš ir desmit starptautisku konkursu laureāts, trīskārtējs Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts un Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks. Pasaules slavu Egils Siliņš ieguva ar Mefistofeļa lomu Guno operā "Fausts" Vīnes Tautas operā 1996. gadā. Iekarojis visus galvenos pasaules opernamus – Vīnes Valsts operu, Ņujorkas Metropolitēna operu, Milānas La Scala, Parīzes Bastīlijas operu, Londonas Koventgārdena operu, Hamburgas Valsts operu, Berlīnes Vācu operu, Grācas operu, kā arī daudzus citus pasaules opernamus. Viņš arī piedalījies prestižākajos mūzikas festivālos, ieskaitot Bregencas, Tanglvudas, Savonlinnas un Glaindbornas festivālus.

Festivālā "Liepājas vasara" turpinājumā gaidāmi vēl divi koncerti. 5. augustā Džordža Gēršvina mūzikā Liepājas Simfoniskais orķestris tiksies ar pianistu Vestardu Šimkus, bet kopā ar saksofonistu Oskaru Petrauski atskaņos mūziku no slavenās filmas "Catch me if you can". Pie diriģenta pults stāsies topošais orķestra galvenais diriģents Guntis Kuzma. Savukārt 27. augustā pirmo reizi ar simfonisku vērienu varēs baudīt grupas "Pērkons" uzstāšanos.

Bet vēl 30. jūlijā Liepājas Simfoniskais orķestris aicina baudīt mūzikas festivālu "Liepājas skaņas Rundāles pilī", kas šogad apmeklētājiem piedāvās četrus dažādus notikumus ar vienotu tematisko motīvu "Balle pilī". Būs koncertsaruna ar Vairas Vīķes-Freibergas un Imanta Lancmaņa piedalīšanos. Liepājas Simfoniskais orķestris sniegs koncertu diriģenta Aināra Rubiķa vadībā. Ģimenēm ar bērniem būs iespēja pirmo reizi piedzīvot koncertuzvedumu "Mazais princis". Un nakts koncertā Liepājas stīgu kvartets kopā ar klarnetistu Gunti Kuzmu atskaņos Georga Pelēča "Rundāles kvintetu".